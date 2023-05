Mort Cause de Décès : Rencontre entre le soldat Martin Adler et les frères Naldi après la guerre, suivie de son décès.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le soldat Martin Adler, héros de la Seconde Guerre mondiale

Martin Adler était un soldat américain qui a combattu pour son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, il a sauvé la vie de trois frères bolognais : Bruno, Mafalda et Giuliana Naldi. Adler a pris une photo de ces enfants, qui est devenue célèbre dans le monde entier. Plus de 75 ans plus tard, il a retrouvé les frères Naldi et est resté en contact avec eux jusqu’à sa mort à l’âge de 99 ans.

La photo qui a marqué l’histoire

En 1944, Martin Adler était en mission en Italie. Il est tombé sur trois enfants qui jouaient dans les rues de Bologne. Les frères Naldi étaient âgés de 10, 8 et 4 ans. Adler a pris une photo des enfants et a promis de la leur envoyer. Il a également donné des bonbons aux enfants avant de poursuivre sa mission.

La photo a été publiée dans de nombreux journaux dans le monde entier. Elle a fait la une de Life Magazine et a été utilisée comme symbole de la guerre et de la souffrance des enfants pendant la guerre. La photo a également aidé à sensibiliser les gens aux horreurs de la guerre et à la nécessité de la paix.

La rencontre des frères Naldi et de Martin Adler en 2021

Plus de 75 ans après avoir pris la photo des frères Naldi, Martin Adler a décidé de retrouver les enfants qu’il avait sauvés pendant la guerre. Il a passé des années à chercher les frères Naldi et a finalement réussi à les localiser en 2021. Adler a eu l’occasion de rencontrer les frères Naldi et de se remémorer le moment où il a pris la célèbre photo.

Les frères Naldi ont été très émus de rencontrer Adler. Ils ont raconté leur histoire et ont partagé des souvenirs de leur enfance pendant la guerre. Ils ont également remercié Adler pour avoir sauvé leur vie et pour avoir pris la photo qui a marqué l’histoire.

Le décès de Martin Adler

Martin Adler est décédé à l’âge de 99 ans, quelques mois après avoir retrouvé les frères Naldi. Sa mort a été un choc pour les frères Naldi et pour tous ceux qui ont été touchés par son histoire. Adler restera à jamais dans les mémoires comme un héros de la Seconde Guerre mondiale et un symbole de l’espoir et de la paix.

Conclusion

L’histoire de Martin Adler et des frères Naldi est un exemple de courage et de compassion pendant la guerre. Adler a risqué sa vie pour sauver les enfants et a laissé une trace indélébile dans l’histoire. Sa rencontre avec les frères Naldi des décennies plus tard a été un moment émouvant pour tous ceux qui ont suivi leur histoire. Martin Adler restera à jamais un héros de la Seconde Guerre mondiale et un symbole de l’espoir et de la paix.