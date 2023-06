Mort Cause de Décès : Révélation de la cause de la mort de Mike Batayeh, acteur de “Breaking Bad” et “Les Experts Miami”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Mike Batayeh : La cause de sa mort révélée

La cause de la mort La cause de sa mort a été révélée et relayée en ce début de semaine par plusieurs médias anglophones. D’après un e-mail envoyé à The Post par un représentant du bureau du médecin légiste, son décès serait la conséquence d’une pendaison. Fausse information Dans un premier temps, la famille avait évoqué une crise cardiaque durant son sommeil. Cependant, les résultats de l’enquête ont prouvé le contraire. Carrière de Mike Batayeh Mike Batayeh avait fait trois apparitions dans “Breaking Bad” (2011-2012), mais il était également apparu dans plusieurs films et séries comme “Les Experts Miami” et “Marco Polo”.

