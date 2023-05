Mort Cause de Décès : Richard Gervais, l’ancien animateur de radio, s’éteint à l’âge de 76 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Rectificatif : Richard Gervais était mort le samedi 6 mai, et non pas le samedi dernier

Une version précédente de cet article indiquait à tort que Richard Gervais était mort samedi dernier. Or, il s’agissait plutôt du samedi 6 mai. Nous présentons nos excuses pour cette erreur et nous avons corrigé l’article en conséquence.

Né en 1947, Richard Gervais a commencé sa carrière radiophonique à l’âge de 19 ans à Montréal. Il a ensuite travaillé pendant une vingtaine d’années dans diverses stations de radio et de télévision au Québec ainsi qu’à Cornwall, en Ontario.

Richard Gervais est ensuite allé à Vancouver pour travailler auprès de Radio-Canada. Il s’est retrouvé ensuite à Regina où il a continué de travailler pour la radio publique jusqu’au printemps 2004.

En Saskatchewan, il a occupé notamment le poste d’animateur des émissions Petits plaisirs et Petits plaisirs du week-end. Son passage réginois sera marquant auprès de la communauté fransaskoise.

“Mes plus belles années radiophoniques, je les ai passées ici, en Saskatchewan”, avait-il déclaré au moment de prendre sa retraite.

Il avait une fan de Gravelbourg… Il était son héros, se rappelle avec un sourire son ancien collègue Guy Michaud. “Quand il a quitté, ce fut la catastrophe à Gravelbourg”, ajoute-t-il.

“Il parlait [aux auditeurs] comme s’il était dans leur cuisine. Il le faisait d’une façon exceptionnelle”, ajoute-t-il. “Je pense que les gens vont s’en souvenir… Ils vont avoir un doux souvenir de Richard.”

La mort de Richard Gervais a suscité une vive émotion dans la communauté fransaskoise et au-delà. Les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, saluant la mémoire d’un animateur de radio exceptionnel et d’un ami sincère.

Richard Gervais restera dans les mémoires comme un véritable ambassadeur de la langue française et de la culture fransaskoise. Sa voix chaude et amicale continuera de résonner dans les ondes de Radio-Canada et dans les cœurs de ceux qui l’ont connu et aimé.