Mort Cause de Décès : Rick Hoyt, le marathonien de Boston, est décédé à l’âge de 61 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Une vie inspirante

Rick Hoyt, un athlète atteint de paralysie cérébrale, est mort à l’âge de 61 ans. Avec son père, Dick Hoyt, ils ont participé à plus de 1 000 courses, dont le marathon de Boston et des triathlons. Ils ont été une source d’inspiration pour des millions de personnes handicapées à travers le monde.

Une légende de la course sur route et du triathlon

Rick Hoyt et son père Dick sont devenus des icônes de la course sur route et du triathlon pendant plus de 40 ans. Leur histoire a inspiré des millions de personnes handicapées à croire en elles-mêmes et à réaliser des choses extraordinaires. Ensemble, ils ont terminé le marathon de Boston 32 fois, ainsi que de nombreuses autres courses, duathlons et triathlons.

Un héritage qui ne mourra jamais

Dick Hoyt est décédé en 2021, suivi de près par son fils. Cependant, leur héritage ne mourra jamais. Ils ont inspiré des millions de personnes dans le monde entier, leur courage, leur détermination, leur persévérance et leur volonté de se donner pour que les autres puissent aussi croire en eux-mêmes, se fixer des objectifs et faire une différence dans ce monde comme ils l’ont fait.

David McGillivray, le directeur de course du marathon de Boston et d’autres événements auxquels les Hoyts ont participé, a déclaré: “Nous serons toujours reconnaissants, Rick, pour votre courage, votre détermination, votre persévérance et votre volonté de vous donner pour que les autres puissent aussi croire en eux-mêmes, se fixer des objectifs et faire une différence dans ce monde comme vous l’avez fait.”

Conclusion

La famille Hoyt a perdu une icône, mais leur héritage continuera d’inspirer des générations à venir. Ils ont montré que tout est possible si vous croyez en vous-même et que vous êtes prêt à travailler dur pour atteindre vos objectifs. Rick Hoyt et son père Dick resteront à jamais dans les mémoires comme des exemples de persévérance et de courage.