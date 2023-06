Mort Cause de Décès : Robert Hanssen, former Kremlin mole within the FBI, passed away on Monday.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Robert Hanssen: l’espion le plus nuisible de l’histoire du FBI est mort en prison

Robert Hanssen, un agent double au cœur d’une des affaires d’espionnage les plus désastreuses pour les États-Unis, est mort lundi à l’âge de 79 ans dans la prison où il était incarcéré depuis 2002, ont annoncé les services pénitentiaires américains.

Chargé du contre-espionnage au sein du FBI, Hanssen s’était vendu aux Soviétiques pendant la guerre froide et a livré à Moscou certains des secrets américains les mieux gardés des années 1980 et 1990 en échange d’1,4 million de dollars et de diamants.

Selon le site de la police fédérale, Robert Hanssen fut “l’espion le plus nuisible de l’histoire du FBI”. Il a été retrouvé inconscient lundi matin dans sa cellule de la prison de haute sécurité de Florence, dans le Colorado, où il purgeait une peine de réclusion à perpétuité. Les efforts pour le réanimer sont restés vains, selon un communiqué du Bureau fédéral des prisons.

Un espion au parcours atypique

Après des débuts au sein de la police de Chicago, Robert Hanssen avait été recruté par le FBI en 1976. Quelques années plus tard, il avait rejoint la section du contre-espionnage du bureau de New York, chargée de traquer les espions russes sur le sol américain et de recruter des diplomates soviétiques aux Nations unies.

Le parcours de Hanssen est atypique. Il était un catholique pratiquant, père de six enfants et marié à une femme également très croyante. Pourtant, il menait une double vie depuis des années, trahissant son pays et ses collègues au FBI. Il avait également des problèmes d’argent, ce qui l’a incité à commettre des actes illégaux pour se faire de l’argent.

Une affaire qui a secoué le FBI

L’affaire Hanssen a été l’une des plus graves de l’histoire du FBI. Elle a éclaté en 2001 lorsque les autorités ont découvert que l’agent avait livré des informations confidentielles aux Soviétiques pendant plus de 20 ans. Cette affaire a secoué le FBI et a suscité une grande inquiétude quant à la sécurité nationale des États-Unis.

Les révélations sur Hanssen ont conduit à une enquête approfondie sur les pratiques de sécurité du FBI et ont conduit à une révision complète de la façon dont l’agence traite les informations sensibles. Les autorités ont également renforcé les mesures de sécurité pour empêcher qu’un tel scandale ne se reproduise à l’avenir.

Conclusion

La mort de Robert Hanssen clôt un triste chapitre de l’histoire de l’espionnage américain. Son histoire rappelle l’importance de la sécurité nationale et de la vigilance contre les ennemis étrangers qui cherchent à nuire aux États-Unis. Les autorités doivent continuer à être vigilantes et à travailler dur pour protéger les secrets de notre pays et la sécurité de notre nation.