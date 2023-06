Mort Cause de Décès : “Saint-Gaudens. Donation d’organes : il vaut mieux les donner une fois mort”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le don d’organes est un sujet important et délicat qui suscite de nombreuses opinions. Depuis 2015, la loi française stipule que toute personne décédée dont les organes ou les tissus sont jugés sains par le corps médical peut devenir un donneur. Bien que la plupart des gens conviennent de l’importance du don d’organes, il y a des nuances dans les opinions.

Certains, comme Martense, estiment qu’ils ne peuvent pas donner leurs organes en raison de leur état de santé. D’autres, comme Antonio, sont en faveur du don total de leurs organes une fois qu’ils sont décédés. Momo et Arlindo, cependant, émettent des réserves quant au trafic d’organes dans certains pays.

Toutefois, la plupart des gens s’accordent sur la valeur du don de cornée. Bien qu’Arlindo ne soit pas en faveur de donner ses yeux, la plupart des autres personnes interrogées ont affirmé leur soutien au don de cornée.

Magalie et Anaïs sont également en faveur du don d’organes. Elles estiment qu’une fois que nous sommes morts, il n’y a aucun mal à donner nos organes, car nous n’en avons plus besoin. Ils peuvent être utilisés pour sauver des vies ou pour la recherche médicale.

Sur la place Jean-Jaurès, Ian et Susan estiment que donner leurs organes pour sauver des vies est une bonne chose, mais ils sont moins favorables à l’utilisation de leurs organes pour des expérimentations médicales. Camille, quant à elle, considère que son corps n’est qu’une enveloppe charnelle et qu’il n’y a rien de plus absurde à donner ses organes que de s’enterrer dans une boîte en bois. Anne, Bernard, Thierry et Jean-Pierre sont également en faveur du don d’organes, mais ils sont conscients que cela dépend de la santé de leurs organes.

Anne souligne également qu’il existe d’autres façons de donner de son vivant, comme le don de moelle osseuse. Elle estime que cette forme de don est souvent négligée, mais qu’elle peut sauver de nombreuses vies.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le don d’organes, le stand d’ADOT31 sera présent sur le marché le 22 juin pour répondre à toutes les questions.

En fin de compte, le don d’organes est une décision personnelle, mais il est important de comprendre les implications et les avantages potentiels pour sauver des vies et améliorer la recherche médicale.