Mort Cause de Décès : Samantha Weinstein, actrice de 28 ans, décède – melty

Nécrologie – Mort cause de décès.

La mort de l’actrice canadienne Samantha Weinstein a été annoncée cette semaine. À l’âge de seulement 28 ans, l’interprète de Carrie dans le remake de 2013 a perdu son combat contre un cancer des ovaires contre lequel elle luttait depuis 2021. Sa famille a partagé la triste nouvelle sur Instagram, où l’actrice avait l’habitude de partager son parcours de traitement avec ses abonnés.

Samantha Weinstein était une actrice engagée et passionnée de cinéma. Elle avait joué dans la série de Netflix Captive, ainsi que dans une adaptation 3D de Babar, Les aventures de Badou, prêtant sa voix au personnage de Chikou. Après avoir été diagnostiquée avec un cancer ovarien, elle avait épousé son compagnon en novembre dernier, afin de ne rien regretter et de profiter pleinement de sa vie.

Malgré sa maladie, Samantha Weinstein a continué à partager son sourire et son positivisme avec ses abonnés sur Instagram. Elle avait écrit : « Je crois fermement que la représentation dans les médias compte, et le traitement du cancer ne font pas exception. Le cancer peut toucher n’importe qui – j’en suis la preuve vivante. Je pense que si quelqu’un qui souffre d’un cancer où que ce soit me voit vivre ça, peut-être que cela lui donnera aussi une once de force ».

La famille de Samantha Weinstein a partagé un touchant hommage sur Instagram, décrivant l’actrice comme une personne qui avait « vadrouillé à travers le monde, prêté sa voix à une pléthore d’animaux de dessins animés, fait de la musique, et en avait appris plus sur la vie que la plupart des gens ». Elle a « démarré une nouvelle aventure » en quittant ce monde.

La mort de Samantha Weinstein survient après celle de Tina Turner, Jean-Louis Murat et Michel Cordes. Elle rappelle l’importance de la représentation dans les médias pour les personnes atteintes de maladies, et l’importance de profiter de chaque instant de la vie. Bien qu’elle soit partie trop tôt, Samantha Weinstein a laissé une trace indélébile dans le cœur de ceux qui l’ont connue et aimée, et son histoire continue d’inspirer des personnes à travers le monde.