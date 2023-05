Nécrologie – Mort cause de décès.

Sampadyam est un meurtre : la mort de Razak Payamprot

Le 26 mai 2023, à 18h26 IST, Razak Payamprot, un activiste culturel de gauche, a été retrouvé mort pendu dans la véranda du bureau de Pulikal Panchayat. La famille de Razak a accusé le panchayat et l’instance dirigeante de son suicide, affirmant qu’il s’agissait en réalité d’un meurtre. Razak se battait depuis longtemps contre l’usine de traitement des déchets plastiques du panchayat, et sa mort a suscité une vive émotion dans toute la région.

Le combat de Razak Payamprot contre l’usine de traitement des déchets plastiques

Razak Payamprot était un fervent défenseur de l’environnement et de la justice sociale. Il avait lancé une campagne contre l’usine de traitement des déchets plastiques du panchayat, affirmant que l’usine polluait gravement l’air et l’eau et mettait en danger la santé des habitants de la région. Razak avait organisé de nombreuses manifestations et pétitions pour faire entendre sa voix, mais les autorités locales avaient ignoré ses demandes et avaient continué à soutenir l’usine.

Razak avait également dénoncé les liens étroits entre les autorités locales et les entreprises privées, affirmant que cela favorisait la corruption et l’injustice. Il avait déclaré que les habitants de la région étaient exploités et marginalisés au profit des intérêts des grandes entreprises et des politiciens locaux.

L’accusation de la famille de Razak

Après la mort de Razak, sa famille a accusé le panchayat et l’instance dirigeante de son meurtre. Ils ont affirmé que Razak avait été victime de menaces et d’intimidations de la part des autorités locales en raison de sa campagne contre l’usine de traitement des déchets plastiques. La famille a déclaré que Razak avait été tué pour faire taire ses critiques et pour protéger les intérêts des entreprises privées et des politiciens locaux.

La mort de Razak a suscité une vague de manifestations et de protestations dans toute la région. Les habitants ont exigé une enquête approfondie sur la mort de Razak et ont demandé que les responsables soient traduits en justice. Les organisations de défense des droits humains ont également condamné le meurtre de Razak et ont appelé à des mesures urgentes pour protéger les défenseurs de l’environnement et des droits humains.

La réponse des autorités locales

Les autorités locales ont nié toute implication dans la mort de Razak et ont affirmé que son suicide était le résultat de problèmes personnels. Cependant, cette réponse a été largement rejetée par les habitants et les organisations de défense des droits humains.

Les autorités locales ont également tenté de minimiser la portée de la campagne de Razak contre l’usine de traitement des déchets plastiques, affirmant que l’usine était vitale pour l’économie locale et qu’elle était conforme aux normes environnementales.

Conclusion

La mort de Razak Payamprot est un exemple tragique de la violence et de l’oppression auxquelles sont confrontés les défenseurs de l’environnement et des droits humains en Inde. La campagne de Razak contre l’usine de traitement des déchets plastiques était un exemple de courage et de détermination face à l’adversité, et sa mort est une perte immense pour la communauté locale et pour l’ensemble du mouvement environnemental.

Il est essentiel que les autorités locales prennent des mesures urgentes pour enquêter sur la mort de Razak et pour garantir que les défenseurs de l’environnement et des droits humains soient protégés contre les menaces et les intimidations. Les entreprises privées et les politiciens locaux doivent être tenus responsables de leurs actions et de leurs décisions, et doivent rendre des comptes à la communauté locale et à la société dans son ensemble.