Mort Cause de Décès : Santo Palma, ancien directeur sportif de l’équipe de football de Raguse, est décédé à l’âge de 50 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde du sport en deuil : Santo Palma s’en est allé

Le monde du sport en Sicile, et à Raguse en particulier, est en deuil : Santo Palma est décédé subitement d’une crise cardiaque la nuit dernière. Il venait d’avoir 50 ans. Santo Palma a été directeur sportif de nombreux clubs de football siciliens, mais son expérience la plus significative a été celle de Ragusa, où il a remporté le championnat de promotion et la Coupe d’Italie dans sa catégorie lors de la saison 2018-2019.

Une carrière riche en expériences

Santo Palma a également travaillé avec des clubs tels que Valverde, Adrano, Acireale, Scordia, Atletico Catania et Catania Beach Soccer. Il a laissé une empreinte indélébile dans le monde du sport en Sicile, où il était respecté pour son professionnalisme et son dévouement.

Des messages de condoléances de la part de clubs et de confrères

La disparition de Santo Palma a provoqué une vague d’émotion dans le monde du sport en Sicile. De nombreux clubs ont exprimé leur tristesse et leur sympathie à la famille de Santo Palma. Les confrères de Santo Palma ont également exprimé leur profonde tristesse, en soulignant la perte d’un ami et d’un collègue.

Un homme passionné de sport

Santo Palma était un homme passionné de sport, qui a consacré sa vie à sa passion. Il était respecté pour son dévouement et son professionnalisme, et il restera dans les mémoires comme un exemple pour tous ceux qui aspirent à une carrière dans le monde du sport. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde du sport en Sicile, où il restera à jamais dans les mémoires comme un grand professionnel et un grand homme.

Un hommage unanime

Le monde du sport en Sicile a rendu un hommage unanime à Santo Palma, en saluant sa mémoire et en exprimant sa tristesse. Santo Palma restera à jamais dans les mémoires comme un exemple de professionnalisme et de dévouement, et son nom restera associé à l’histoire du sport en Sicile.