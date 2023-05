Mort Cause de Décès : Sarath Babu : Décès de Sarath Babu

Nécrologie – Mort cause de décès.

Sarath Babu: L’acteur senior décédé à l’âge de 72 ans

L’industrie cinématographique indienne a perdu l’un de ses acteurs les plus talentueux et les plus respectés, Sarath Babu, qui est décédé à l’âge de 72 ans. Sarath Babu souffrait d’une maladie depuis un certain temps et il est décédé lundi alors qu’il suivait un traitement à l’hôpital AIG à Hyderabad.

Un acteur respecté

Sarath Babu a commencé sa carrière d’acteur en 1974 avec le film Kotha Alludu. Depuis lors, il a travaillé dans plus de 200 films dans différentes langues, notamment le tamoul, le telugu, le malayalam, le kannada et l’hindi. Il était connu pour ses performances exceptionnelles dans des films tels que Kadalora Kavithaigal, Nayagan, Varumayin Niram Sivappu, Maro Charitra et Appula Appa Rao.

Sarath Babu était également connu pour son engagement envers des causes sociales importantes. Il a travaillé avec des organisations caritatives pour aider les enfants défavorisés et les personnes âgées.

Funérailles aujourd’hui

Le corps de Sarath Babu a été transporté de Hyderabad à Chennai et les funérailles auront lieu aujourd’hui. Les membres de l’industrie cinématographique, les amis et les fans ont exprimé leur tristesse et leur chagrin sur les réseaux sociaux.

Un rappel de sa vie et de son héritage

Sarath Babu était un acteur talentueux et respecté, mais il était également un être humain aimé et admiré. Sa perte est une grande perte pour l’industrie cinématographique et pour ses fans. Ses performances resteront à jamais gravées dans les mémoires et son héritage continuera à inspirer les générations futures.

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de Sarath Babu. Que son âme repose en paix.