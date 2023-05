Mort Cause de Décès : Sarath Babu: l’acteur expérimenté Sarath Babu est décédé

Nécrologie – Mort cause de décès.

Sarath Babu : l’acteur principal de Tollywood décédé

L’industrie cinématographique indienne est en deuil alors que l’acteur principal de Tollywood, Sarath Babu, est décédé à l’âge de 71 ans. Selon les sources de l’hôpital, il a rendu son dernier souffle lundi alors qu’il suivait un traitement à Hyderabad, où il souffrait d’une maladie depuis un certain temps.

Une carrière remarquable

Sarath Babu était l’un des acteurs les plus populaires de l’industrie cinématographique indienne, avec une carrière remarquable dans les films de Tollywood. Il a commencé sa carrière en 1974 avec le film “Thalaivi” et a ensuite travaillé dans plus de 200 films en tamoul, en telugu et dans d’autres langues du sud de l’Inde.

Il était connu pour ses rôles de héros dans les années 70 et 80, mais il a également joué des rôles de caractère dans les années 90 et au-delà. Certains de ses films les plus populaires incluent “Sankarabharanam”, “Nayakudu Vinayakudu” et “Raja Chinna Roja”.

Un homme d’affaires accompli

En plus de sa carrière d’acteur, Sarath Babu était également un homme d’affaires accompli. Il a fondé plusieurs entreprises dans des domaines tels que la production de films, la construction et l’immobilier. Il était également un philanthrope actif, soutenant plusieurs causes sociales et caritatives.

Une perte pour l’industrie cinématographique

La mort de Sarath Babu est une perte énorme pour l’industrie cinématographique indienne, en particulier pour l’industrie de Tollywood où il était très respecté et aimé. Les acteurs et les cinéastes de l’industrie ont exprimé leur chagrin et leur tristesse sur les réseaux sociaux, rendant hommage à sa contribution à l’industrie cinématographique.

La mort de Sarath Babu est également une perte personnelle pour ses fans et ses proches, qui se souviendront de lui comme un acteur talentueux et un homme d’affaires accompli qui a laissé une marque indélébile dans l’industrie cinématographique indienne.

Conclusion

La mort de Sarath Babu est une perte tragique pour l’industrie cinématographique indienne et pour ses fans dans le monde entier. Il restera à jamais dans nos mémoires en tant qu’acteur talentueux et homme d’affaires accompli qui a laissé une marque indélébile dans l’industrie cinématographique. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches dans cette période difficile.