Mort Cause de Décès : Sarath Babu, l’acteur indien, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur Sarath Babu décède à l’âge de 71 ans

Le 23 mai 2023 restera une journée sombre pour l’industrie cinématographique sud-indienne, car l’un de ses acteurs les plus talentueux, Sarath Babu, est décédé à l’âge de 71 ans. L’acteur était admis dans un hôpital privé d’Hyderabad depuis le 20 avril pour une infection de ses organes internes. Malheureusement, il n’a pas pu survivre et est décédé lundi après-midi.

Une carrière de quatre décennies dans l’industrie cinématographique

Sarath Babu a été actif dans l’industrie cinématographique sud-indienne pendant plus de quatre décennies. Il a commencé sa carrière dans le cinéma tamoul avec le film “Kizhake Pogum Rail” en 1978, qui a été un grand succès. Il a ensuite travaillé dans de nombreux films tamouls, télougous, malayalams et kannadas, et a été reconnu pour ses performances remarquables.

Sarath Babu a également travaillé dans des films hindi avec des acteurs tels que Amitabh Bachchan, Rajesh Khanna, et Kamal Haasan. Il a également joué dans des films en anglais et en français, ce qui témoigne de sa polyvalence en tant qu’acteur.

Un acteur talentueux et respecté

Sarath Babu était connu pour sa capacité à jouer des rôles variés, allant des rôles comiques aux rôles dramatiques. Il était également connu pour sa capacité à transmettre des émotions complexes à travers ses performances. Il a remporté de nombreux prix pour ses performances, notamment le prix du meilleur acteur aux Filmfare Awards du Sud pour son rôle dans le film tamoul “Nenjathai Killathe” en 1980.

En dehors de sa carrière cinématographique, Sarath Babu était également impliqué dans des activités philanthropiques. Il a fondé la Sarath Foundation en 2010, une organisation qui vise à aider les enfants orphelins et les personnes âgées dans le besoin.

Un hommage unanime de l’industrie cinématographique

La mort de Sarath Babu a choqué l’industrie cinématographique sud-indienne, et de nombreuses personnalités ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. L’acteur Kamal Haasan a tweeté : “L’acteur Sarath Babu a quitté ce monde. J’ai eu la chance de travailler avec lui et je garde de merveilleux souvenirs de notre collaboration. Nous avons perdu un grand acteur et une grande âme aujourd’hui”.

L’actrice Kushboo Sundar a également exprimé sa tristesse : “Je suis dévastée par la nouvelle du décès de Sarath Babu. C’était un acteur incroyablement talentueux et un être humain encore plus incroyable. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et à ses proches”.

Un héritage durable

La mort de Sarath Babu est une perte immense pour l’industrie cinématographique sud-indienne, mais son héritage en tant qu’acteur talentueux et philanthrope sera certainement durable. Il restera dans les mémoires comme l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération, et son travail continuera d’inspirer les générations futures.

En ces temps difficiles, nos pensées et nos prières vont à la famille et aux proches de Sarath Babu. Que son âme repose en paix.