Mort Cause de Décès : Sean Penn : “La mort de mon père à 77 ans m’a laissé cette frontière en tête”

Sean Penn, le dernier bad boy d’Hollywood, est en compétition avec le film coup de poing de Jean-Christophe Sauvaire, « Black Flies », sur les urgentistes à New York. Penn, qui se sent très bien dans sa vie, a une filmographie vertigineuse en tant qu’acteur, réalisateur et producteur. Il a tourné avec les plus grands, a remporté deux Oscars et un prix d’interprétation à Cannes en 1997.

Penn est une icône, un artiste à part, un homme de convictions et de contradictions, une âme habitée, un citoyen du monde qui n’a pas peur du terrain, un mec engagé. Madonna, Robin Wright, Charlize Theron, entre autres, sont tombées sous son charme de bad boy. Sa voix rocailleuse, sa gueule de baroudeur où le vécu a gravé ses sillons, son blouson noir, tout cela impressionne quand on le rencontre sur la terrasse du Palais des Festivals à l’abri des regards.

Le secret de la confiance en soi de Sean Penn remonte à ses 13-14 ans, quand il a commencé à bien maîtriser la planche au surf et après sa première Tequila. Il a toujours été un passionné de surf et a souvent été vu sur les plages de Malibu, en Californie. Il a même créé une organisation à but non lucratif, CORE (Community Organized Relief Effort), pour aider à la reconstruction de Porto Rico après l’ouragan Maria.

Penn ne se limite pas à l’industrie du cinéma. Il s’est également engagé dans diverses causes sociales et politiques, telles que la défense des droits de l’homme, la lutte contre la pauvreté et la justice sociale. Il soutient également le mouvement #MeToo et a critiqué ouvertement les politiques de l’administration Trump, notamment en ce qui concerne la gestion de la pandémie de COVID-19.

En fin de compte, Sean Penn est un artiste, un activiste et un citoyen du monde. Sa confiance en soi et sa passion pour le surf ont été les fondements de sa carrière réussie dans l’industrie du cinéma. Mais ce qui le distingue vraiment, c’est son engagement pour des causes sociales et politiques qui ont un impact réel sur le monde.