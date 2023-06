Mort Cause de Décès : “Selon Jérémy Ferrari, il est probablement décédé pendant son sommeil”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jérémy Ferrari lève le voile sur la mort de son collègue et ami Guillaume Bats

Le vendredi 2 juin, l’humoriste Jérémy Ferrari a pris la parole sur Twitter pour lever le voile sur les circonstances de la mort, jeudi, de son collègue et ami Guillaume Bats, âgé de 36 ans. Les deux humoristes étaient très proches depuis plus de dix ans, se considérant comme des frères. Malheureusement, Guillaume Bats souffrait d’ostéogenèse imparfaite, appelée aussi la « maladie des os de verre », depuis sa naissance.

Une perte tragique

Le drame a été constaté en fin de journée, ce jeudi. Guillaume Bats avait rendez-vous à 19h30 pour donner une conférence, activité qu’il avait développée ces dernières années afin de « par­ta­ger (son) ex­pé­rience et faire chan­ger le re­gard sur le han­di­cap, no­tam­ment dans le mi­lieu pro­fes­sion­nel », confiait récemment Guillaume Bats à la Gazette du Var.

Mais, à l’heure dite, le comédien n’est pas là. La panique commence à monter parmi ses proches. « Il ne s’est pas présenté et ne répondait pas à nos appels », rapporte Jérémy Ferrari. Le producteur se rend alors chez Guillaume Bats. « Je l’ai trouvé décédé dans son lit, probablement dans son sommeil, mais cela reste à confirmer par les médecins », révèle-t-il.

Un hommage émouvant

Malgré « les nombreuses demandes qui (lui) ont été faites », Jérémy Ferrari a décidé de ne « pas exprimer (sa) peine dans les médias ». « Guillaume était mon petit frère et j’aimerais qu’on se concentre sur lui, son talent, son courage, sa force, sa lumière… Quant à moi, je suivrai son exemple et, dès demain, malgré la douleur, je continuerai à essayer de vous faire rire du mieux que je peux. »

Ce message émouvant de Jérémy Ferrari rend hommage à son ami et collègue Guillaume Bats, qui était un comédien talentueux, courageux et inspirant. Sa maladie ne l’a jamais empêché de poursuivre sa passion et de partager son expérience avec les autres. Sa mort est une perte tragique pour la communauté de l’humour.

Les suites de cette tragédie

La mort de Guillaume Bats a été ressentie par de nombreuses personnes dans l’industrie de l’humour, ainsi que par ses fans. Les détails de sa mort restent à confirmer par les médecins. Cependant, il est clair que Guillaume Bats a laissé derrière lui un héritage important. Son travail et sa passion continueront d’inspirer ceux qui l’ont connu et aimé, ainsi que tous ceux qui ont été touchés par son histoire.

Nous présentons nos condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Guillaume Bats. Nous espérons que son souvenir restera vivant dans nos cœurs et nos esprits, et que son exemple continuera d’inspirer les générations futures de comédiens et d’artistes.