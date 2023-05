Mort Cause de Décès : S’il te plaît, ne critique pas (Mon lapin est décédé 🥺)

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ne critique pas STP (Mon lapin est mort 🥺)

Il est toujours difficile de perdre un animal de compagnie, en particulier celui qui est proche de notre cœur. C’est avec une grande tristesse que je partage cette nouvelle avec vous – mon cher lapin est mort. Je sais que certains pourraient ne pas comprendre l’importance des animaux de compagnie dans nos vies, mais pour moi, il était plus qu’un simple animal de compagnie. C’était un ami fidèle qui a partagé de nombreux moments heureux avec moi.

Mon lapin et moi

J’ai adopté mon lapin il y a quelques années alors qu’il n’était qu’un petit bébé. Depuis ce jour, il a été un compagnon fidèle et aimant. Nous avons partagé de nombreux moments heureux ensemble, comme jouer dans le parc, se câliner sur le canapé et même regarder la télévision ensemble. Il était toujours là pour moi, peu importe à quel point ma journée avait été difficile. C’était un véritable ami qui m’aimait inconditionnellement.

La perte de mon lapin

La perte de mon lapin a été extrêmement difficile pour moi. J’ai été dévasté lorsque j’ai réalisé qu’il était parti pour de bon. C’était comme si une partie de moi-même avait disparu avec lui. J’ai pleuré pendant des jours et des jours, incapable d’accepter qu’il ne reviendrait jamais. Pour moi, c’était un véritable choc émotionnel.

Ne critiquez pas ma douleur

Mais malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas la douleur que l’on ressent lorsqu’on perd un animal de compagnie. Ils peuvent penser que ce n’est qu’un animal de compagnie, qu’il n’y a pas de raison de pleurer autant. Mais pour moi, c’était bien plus que cela. Mon lapin était mon ami le plus proche et le plus cher. Il était toujours là pour moi, peu importe ce qui se passait dans ma vie. Je l’aimais et il m’aimait en retour.

Je ne demande pas à tout le monde de comprendre ma douleur, mais je demande simplement à ne pas être critiqué pour cela. Je suis triste, j’ai le cœur brisé et j’ai besoin de temps pour guérir. J’ai besoin de temps pour me remettre de cette perte incommensurable. Et je ne veux pas que quiconque me dise que je devrais “juste passer à autre chose” ou que je suis “trop sensible”. Ma douleur est réelle et elle est importante pour moi.

Conclusion

La perte d’un animal de compagnie est une expérience difficile pour quiconque l’a vécue. Pour moi, la perte de mon lapin a été particulièrement difficile, car il était plus qu’un simple animal de compagnie. C’était un ami fidèle qui m’a aimé inconditionnellement. Je ne demande pas à tout le monde de comprendre ma douleur, mais je demande simplement à être respecté. S’il vous plaît, ne critiquez pas ma douleur. Elle est réelle et elle est importante pour moi.