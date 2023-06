Mort Cause de Décès : Silvio Berlusconi has died, in 1989 he bought Olimpia Milano (for a few hours) – Rewritten: The Death of Silvio Berlusconi; His Brief Ownership of Olimpia Milano in 1989.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Silvio Berlusconi est mort à l’âge de 87 ans, laissant derrière lui une longue carrière politique et un lien étroit avec le monde du sport, en particulier le football. Cependant, peu de gens savent que l’ancien Premier ministre italien s’est également intéressé brièvement au monde du basket-ball.

En 1989, Berlusconi a tenté d’acheter l’Olimpia Milano, l’équipe de basket-ball de Milan. Il avait obtenu l’accord de Giovanni Gabetti pour compléter la Polisportiva Milan, mais l’affaire n’a pas abouti. En effet, GianMario, le fils aîné de Gabetti, avait été liquidé par la société de son père et avait souhaité récupérer l’Olimpia. Giovanni Gabetti a alors contacté Tony Cappellari pour essayer de trouver une solution. Cappellari et Alessandri sont allés voir Berlusconi, qui a écouté et a décidé de déchirer le contrat déjà signé.

Cette anecdote, racontée par Tony Cappellari dans un article d’Enrico Campana pour PianetaBasket en juillet 2011, montre l’intérêt de Berlusconi pour le sport en général, et sa volonté de diversifier ses investissements.

Berlusconi était également connu pour son implication dans le monde du football. Il a été le propriétaire du club de l’AC Milan pendant de nombreuses années et a contribué à sa réussite, en remportant de nombreux titres nationaux et internationaux.

Berlusconi a également travaillé pour améliorer les infrastructures sportives en Italie. Il a joué un rôle clé dans la construction du stade San Siro à Milan, qui est aujourd’hui l’un des stades les plus emblématiques d’Europe.

Mais Berlusconi a également été impliqué dans des scandales liés à son implication dans le monde du sport. En 2006, il a été accusé d’avoir payé des joueurs de l’AC Milan pour qu’ils perdent un match contre la Juventus Turin. Les accusations ont finalement été abandonnées faute de preuves.

Malgré ces controverses, Berlusconi restera une figure importante dans l’histoire du sport italien, et son lien avec le monde du basket-ball restera une curiosité pour les fans de sport du monde entier.