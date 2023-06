Mort Cause de Décès : Silvio Berlusconi, le roi est mort, vive le nouveau roi !

Nécrologie – Mort cause de décès.

: Un Hommage à Silvio Berlusconi

Le monde politique italien a perdu l’un de ses monarques les plus controversés : Silvio Berlusconi est décédé. Pendant presque deux décennies, il a été le protagoniste absolu de la scène politique italienne, suscitant des opinions divergentes. Pour certains, il était un libéral, pour d’autres, un autoritaire. Les anti-Berlusconistes ont fait de leur opposition à lui la seule raison de leur existence, tandis que lui a réussi à élargir la base électorale de la Ligue du Nord et du MSI en créant le parti unique du Peuple de la Liberté, qui rassemblait Forza Italia, l’Alliance nationale et l’Union des démocrates chrétiens.

Berlusconi a été un entrepreneur à succès dans le secteur de la construction, de l’édition, de la finance et du football. Toutefois, son parcours est aussi marqué par de nombreuses zones d’ombre, notamment la guerre de Segrate avec son adversaire de longue date Carlo De Benedetti, le scandale Enimont, le processus judiciaire de l’ancien footballeur Gianluigi Lentini, et de nombreuses lois ad personam. En politique étrangère, il a entretenu des relations étroites avec des dirigeants controversés tels que Vladimir Poutine, Mouammar Kadhafi et Hosni Moubarak.

Malgré cela, Berlusconi était un homme généreux et intelligent, qui a aidé de nombreuses personnes à atteindre la notoriété et la réussite professionnelle. Cependant, son dernier mandat a été marqué par un déclin politique, avec Matteo Salvini et Giorgia Meloni de la Ligue du Nord qui ont pris de plus en plus de place, le reléguant au second plan. C’est avec une grande souffrance qu’il a dû finalement abandonner le pouvoir.

Le livre préféré de Berlusconi était Utopia de Thomas More, qui prône l’égalité et s’oppose à la propriété privée et à l’argent comme moyen d’échange. Il décrit un État idéal dans lequel la communauté des biens et l’égalité entre les hommes et les femmes éliminent les classes ou les castes sociales. Un autre livre qu’il appréciait était La Cité du Soleil de Tommaso Campanella, dans laquelle l’égalitarisme de la cité s’étend également aux professions, sans distinction entre celles les plus élevées et les plus modestes. Tous les habitants sont heureux de travailler, plus par sens de la solidarité que par intérêt personnel. C’est une sorte de « communisme éthique ».

Berlusconi a agi différemment dans sa gestion de la res publica. Mais aujourd’hui, il est entré dans les livres d’histoire, avec une acception différente : le roi est mort, vive le roi !