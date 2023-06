Mort Cause de Décès : Six executives and employees of Ast acquitted after factory accident that resulted in death

Nécrologie – Mort cause de décès.

La Cour d’appel de Pérouse acquitte les accusés dans l’affaire Ast

Terni, 16 juin 2023 – La Cour d’appel de Pérouse a annulé la sentence du juge d’instruction du Tribunal de Terni et a acquitté les six accusés, dont les dirigeants et les responsables de la production (au moment des faits) d’Ast, qui avait été condamné en première instance à un an et quatre mois de prison pour homicide involontaire.

Cette décision a été rendue après des années de procédure et de débats judiciaires. En effet, l’affaire Ast remonte à 2017, lorsqu’un travailleur de cette entreprise a été retrouvé mort dans des conditions suspectes. Les enquêtes ont révélé que la victime avait été intoxiquée par du monoxyde de carbone, émis par un groupe électrogène utilisé pour alimenter les machines de l’entreprise. Les responsables d’Ast ont été accusés de négligence et de non-respect des règles de sécurité au travail.

Le jugement de la cour d’appel a été accueilli avec surprise et colère par la famille de la victime et par les syndicats. Ces derniers ont dénoncé l’impunité des entreprises qui mettent en danger la vie de leurs employés pour maximiser leurs profits.

Cette affaire est malheureusement un exemple parmi tant d’autres de la situation précaire des travailleurs en Italie. Le pays est connu pour avoir une législation laxiste en matière de sécurité au travail, ce qui entraîne des accidents graves et des décès évitables.

Il est donc important de rappeler que la sécurité au travail n’est pas une option, mais une obligation légale et morale de chaque employeur. Les entreprises doivent respecter les normes de sécurité en vigueur, former leurs employés et mettre en place des mesures de prévention efficaces pour éviter les accidents.

En conclusion, l’acquittement des accusés dans l’affaire Ast est un signal négatif pour la sécurité au travail en Italie. Il est urgent de renforcer la législation en la matière et de sensibiliser les entreprises sur leur responsabilité envers leurs employés. La vie humaine ne doit pas être sacrifiée sur l’autel du profit.