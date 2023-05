Mort Cause de Décès : Srichand Hinduja : Le milliardaire britannique le plus fortuné est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le décès de Srichand Hinduja, patriarche de la famille la plus riche du Royaume-Uni

L’homme d’affaires Srichand Hinduja, le “patriarche” de la famille la plus riche du Royaume-Uni, est décédé à l’âge de 87 ans.

“C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre père, SP Hinduja”, a déclaré le chef de famille dans un communiqué de presse. Srichand Hinduja, surnommé “SP” par des proches et des amis, est décédé mercredi. C’était “un visionnaire de l’industrie et des affaires, un humaniste et un philanthrope”, a ajouté le même porte-parole.

La famille la plus riche du Royaume-Uni

La famille Hinduja était en tête de la liste des riches du Sunday Times de cette année avec sa fortune collective de 28 milliards de livres sterling, soit 11 milliards de livres sterling de plus que l’année précédente.

Srichand Hinduja, avec ses frères Gopichand, Prakash et Ashok, ont construit leur empire familial à partir d’une entreprise fondée en Iran dans les années 1910 par leur père, qui vendait des pneus et des bicyclettes.

Aujourd’hui, leur entreprise, le groupe Hinduja, a des intérêts dans les domaines de l’énergie, de l’automobile, des technologies de l’information, de la banque et de l’immobilier. Ils ont également une fondation caritative active qui se concentre sur l’éducation, la santé et la culture.

Un parcours de vie impressionnant

Srichand Hinduja est né en 1935 à Shikarpur, dans la province de Sindh, alors en Inde britannique (aujourd’hui au Pakistan). Il a commencé sa carrière dans l’entreprise familiale dans les années 1950, après avoir obtenu un diplôme en commerce de l’Université de Bombay.

Il a ensuite déménagé à Londres pour gérer les affaires de la famille en Europe, où il a établi le siège social du groupe Hinduja en 1979.

Au fil des ans, Srichand Hinduja est devenu un personnage important dans les cercles politiques et économiques de Londres, recevant un titre de chevalier britannique en 2019 pour ses services philanthropiques et son soutien aux entreprises britanniques.

Un héritage et un avenir incertains

Le décès de Srichand Hinduja soulève des questions sur l’avenir de l’empire familial, qui a connu des tensions internes ces dernières années.

En 2020, le frère cadet de Srichand, Prakash, a intenté une action en justice contre ses deux frères aînés, alléguant qu’ils avaient illégalement transféré des actifs de la société holding familiale à leur propre bénéfice.

Srichand et Gopichand ont nié les allégations et la bataille juridique est toujours en cours.

Il est également incertain qui prendra la relève de Srichand en tant que chef de famille et président du groupe Hinduja. Les quatre frères ont des enfants adultes, mais aucun n’a encore été désigné comme successeur.

Quoi qu’il en soit, la mort de Srichand Hinduja marque la fin d’une époque pour la famille la plus riche du Royaume-Uni et pour l’empire qu’ils ont construit ensemble.