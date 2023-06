Mort Cause de Décès : Steffen Weigand, le batteur de My Sleeping Karma, a passé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Steffen Weigand, batteur de My Sleeping Karma, est décédé

Le monde de la musique a perdu une figure emblématique du rock psychédélique instrumental avec le décès de Steffen Weigand, batteur du groupe allemand My Sleeping Karma. Il est décédé des suites d’une lutte contre une forme rare de cancer.

Le groupe a publié une déclaration sur les réseaux sociaux pour annoncer la triste nouvelle : “Chère famille MSK, nous sommes dévastés de vous informer que notre frère Steffen est décédé ce matin entouré de ses proches. Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à sa famille. Nous avons le cœur brisé et n’avons pas d’autres mots pour le moment”.

Steffen Weigand était l’un des membres fondateurs de My Sleeping Karma, aux côtés du guitariste Seppi, du bassiste Matte Vandeven et du soundboarder Norman Mehren. Ensemble, ils ont joué un rôle crucial dans le monde du heavy psychedelia et ont influencé de nombreux artistes.

Sebastian Münch, A&R de My Sleeping Karma chez Napalm Records, a également exprimé sa tristesse : “Nous sommes profondément attristés d’apprendre que Steffen Weigand, le batteur de notre groupe My Sleeping Karma, est décédé hier. Steffen était une personne merveilleuse, un ami et un génie de la batterie. Il nous manquera énormément. Nous envoyons nos pensées et nos plus sincères condoléances à sa famille, aux membres du groupe et à ses proches”.

Le décès de Steffen Weigand est une perte immense pour le monde de la musique, en particulier pour les fans de rock psychédélique instrumental. Sa créativité, son talent et son influence ne seront jamais oubliés.