Mort Cause de Décès : Strasbourg: Jean Hurstel, a theater figure, activist, and cultural agitator, dies at 84 years old.

Agitateur culturel Jean Hurstel œuvrant dans les fameuses lisières

Le nom de Jean Hurstel est associé à l’agitation culturelle dans la ville de Strasbourg. Il est surtout connu pour son théâtre, Les Lisières, qui a été fondé en 1984 et qui a rapidement acquis une réputation nationale et internationale.

Un parcours atypique

Né en 1949, Jean Hurstel a eu un parcours atypique. Il a été d’abord professeur de philosophie avant de se consacrer à sa passion pour le théâtre. Il a fondé Les Lisières avec un groupe d’amis, avec l’objectif de créer un lieu de rencontre pour les artistes et le public. Le théâtre a été installé dans un bâtiment historique, une ancienne école de musique, qui avait été abandonnée depuis plusieurs années.

Un théâtre engagé

Les Lisières est rapidement devenu un lieu de référence pour les spectateurs qui cherchaient des créations originales et engagées. Jean Hurstel et son équipe ont programmé des pièces qui abordaient des sujets de société, tels que le racisme, l’exclusion sociale, la guerre et la paix. Ils ont également donné la parole à des artistes émergents, qui ont trouvé dans ce lieu une scène pour s’exprimer.

Les Lisières est également connu pour son engagement en faveur de la diversité culturelle. Le théâtre a accueilli des artistes venant de différentes régions du monde, qui ont présenté des spectacles inspirés de leurs cultures d’origine. Jean Hurstel a également organisé des événements qui ont célébré la richesse de la diversité culturelle, tels que des festivals de musique ou de danse.

Un utopiste

Le projet de Jean Hurstel pour Les Lisières était avant tout utopique. Il souhaitait créer un lieu où les artistes pourraient travailler ensemble, en toute liberté, sans se soucier des contraintes économiques ou politiques. Il voulait que Les Lisières soit un lieu de rencontre pour les gens de tous horizons, où chacun pourrait trouver sa place et s’exprimer librement.

Cette utopie a été mise à l’épreuve à plusieurs reprises. Les Lisières a connu des difficultés financières, qui ont parfois mis en péril son existence. Jean Hurstel a également été confronté à des problèmes politiques, notamment lorsqu’il a programmé des spectacles qui ont été considérés comme subversifs par les autorités locales.

Un héritage culturel durable

Malgré ces difficultés, Les Lisières a survécu et a continué à proposer des spectacles de qualité, qui ont marqué le paysage culturel strasbourgeois. Jean Hurstel est décédé en 2017, mais son héritage culturel est durable. Les Lisières continue d’exister aujourd’hui, avec une programmation riche et variée, qui reflète l’esprit d’ouverture et d’engagement de son fondateur.

En conclusion, Jean Hurstel est un agitateur culturel qui a marqué la vie culturelle de Strasbourg. Son utopie de créer un lieu de rencontre pour les artistes et le public a été réalisée avec succès, grâce à son engagement et à sa vision. Les Lisières est un exemple de lieu culturel engagé, qui continue d’inspirer les artistes et les spectateurs.