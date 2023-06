Mort Cause de Décès : Tassin: Soon Three Funeral Homes in the Same Street – “It’s Dead!”

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’ancien local d’United Colors of Benetton reconverti en pompes funèbres

Un nouvel établissement pour les Pompes funèbres de France

Les Pompes funèbres de France ont décidé d’ouvrir un nouvel établissement à Tassin-la-Demi-Lune, dans le Rhône. Pour cela, elles ont repris l’ancien local de la boutique United Colors of Benetton. Cette nouvelle agence funéraire devrait ouvrir ses portes fin juin.

Une reconversion surprenante

La reconversion de l’ancien magasin de vêtements en agence funéraire peut sembler surprenante, voire choquante pour certains. Cependant, les Pompes funèbres de France ont expliqué que cette décision avait été prise en raison de la localisation stratégique du local, en plein centre-ville.

De plus, l’agence funéraire a précisé que le bâtiment avait été entièrement rénové pour répondre aux normes en vigueur et offrir un environnement apaisant et respectueux pour les familles endeuillées.

Les services proposés par les Pompes funèbres de France

Les Pompes funèbres de France sont une entreprise spécialisée dans l’organisation d’obsèques. Elles proposent un large choix de prestations pour accompagner les familles dans leur deuil : organisation des funérailles, gestion des formalités administratives, fourniture de cercueils et d’urnes funéraires, transport du corps, etc.

L’agence funéraire de Tassin-la-Demi-Lune devrait proposer les mêmes services que les autres agences des Pompes funèbres de France, avec une équipe de professionnels formés pour accompagner les familles dans les moments difficiles.

Une agence funéraire au cœur de Tassin-la-Demi-Lune

L’ouverture de cette nouvelle agence funéraire des Pompes funèbres de France permettra aux habitants de Tassin-la-Demi-Lune et des environs de bénéficier de services funéraires de qualité, dans un lieu facilement accessible en plein centre-ville.

Malgré les possibles réticences face à la reconversion d’un magasin de vêtements en agence funéraire, les Pompes funèbres de France ont pris soin de réhabiliter le local pour offrir un lieu de recueillement et de respect pour les familles endeuillées.