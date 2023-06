Mort Cause de Décès : Ted Kaczynski, alias « Unabomber », est mort en prison aux États-Unis.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ted Kaczynski, surnommé «Unabomber», est décédé dans une prison fédérale des États-Unis. Cette nouvelle a été annoncée samedi par un porte-parole du Bureau des prisons à l’Associated Press. Kaczynski avait été retrouvé mort vers 8 h du matin dans une prison fédérale de Caroline du Nord. La cause de son décès n’a pas été révélée.

Kaczynski était connu pour avoir mené une série d’attentats à la bombe visant des scientifiques et des universitaires entre 1978 et 1995. Il avait plaidé coupable d’avoir déclenché 16 explosions qui ont tué trois personnes et en ont blessé 23 autres dans diverses régions des États-Unis.

Après son arrestation en 1996 dans une cabane où il vivait dans l’ouest du Montana, Kaczynski avait été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il avait passé deux décennies dans une prison fédérale Supermax au Colorado avant d’être transféré dans l’établissement médical de la prison fédérale de Caroline du Nord.

Le surnom «Unabomber» avait été donné à Kaczynski en référence à sa cible principale, l’Université de Californie à Berkeley, où il avait envoyé sa première bombe en 1978. Il avait également envoyé des colis piégés à des universités et à des compagnies aériennes.

Kaczynski était un ancien professeur de mathématiques à l’Université de Californie à Berkeley. Il avait abandonné son poste en 1969 pour vivre dans une cabane isolée dans le Montana. Il avait écrit un manifeste intitulé «La société industrielle et son avenir», dans lequel il critiquait la technologie moderne et le développement de la société industrielle.

Le manifeste avait été envoyé à plusieurs médias et avait attiré l’attention du FBI, qui avait lancé une vaste enquête pour retrouver l’auteur. Kaczynski avait été arrêté en 1996 après que son frère ait reconnu son écriture dans le manifeste.

La mort de Kaczynski marque la fin d’une des affaires criminelles les plus médiatisées des États-Unis. Bien que ses attentats à la bombe aient causé la mort de plusieurs personnes, Kaczynski avait également suscité un débat sur les problèmes de la société moderne et la place de la technologie dans nos vies. Sa mort est un rappel de l’importance de comprendre les motivations des criminels et les problèmes sociaux sous-jacents qui peuvent conduire à de tels actes de violence.