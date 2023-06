Mort Cause de Décès : “Ted Kaczynski, alias ‘Unabomber’, meurt en prison aux États-Unis”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ted Kaczynski surnommé «Unabomber» est décédé en prison

Surnommé «Unabomber» par le FBI, Ted Kaczynski est décédé au centre médical de la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord, a déclaré à l’Associated Press Kristie Breshears, porte-parole du Bureau fédéral des prisons. (La Presse canadienne)

Qui est Ted Kaczynski ?

Ted Kaczynski, également connu sous le nom d’Unabomber, était un mathématicien et militant écologiste américain qui a mené une série d’attaques à la bombe meurtrières entre 1978 et 1995. Ses cibles étaient principalement des universités et des compagnies aériennes, ainsi que des personnes impliquées dans les technologies modernes.

Sa capture et sa condamnation

En 1996, après une traque de 17 ans, Kaczynski a été arrêté dans sa cabane isolée dans les montagnes du Montana. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 1998 après avoir plaidé coupable de tous les chefs d’accusation.

Sa vie en prison

Kaczynski a été incarcéré dans la prison fédérale de haute sécurité ADX Florence, dans le Colorado, considérée comme l’une des prisons les plus sécurisées et les plus dures des États-Unis. En 2011, il a été transféré dans la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord, pour des raisons de santé.

Sa mort

Le 8 mai 2021, Ted Kaczynski est décédé au centre médical de la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord, à l’âge de 79 ans. Selon la porte-parole du Bureau fédéral des prisons, Kristie Breshears, la cause de sa mort n’a pas été révélée.

Conclusion

Le décès de Ted Kaczynski marque la fin d’une histoire criminelle qui a duré plusieurs décennies et qui a choqué les États-Unis. Bien que ses actions aient été violentes et meurtrières, il reste un personnage controversé, certains le considérant comme un militant écologiste radical, tandis que d’autres le considèrent comme un criminel sans pitié. Sa mort pose également des questions sur le système carcéral américain et la façon dont les prisonniers sont traités.