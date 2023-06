Mort Cause de Décès : Ted Kaczynski, connu sous le nom d’« Unabomber », est mort en prison aux États-Unis.

De la cabane dans les bois à la prison fédérale

WASHINGTON – Theodore « Ted » Kaczynski, également connu sous le nom de « Unabomber », est décédé dans une prison fédérale des États-Unis. Selon un porte-parole du Bureau des prisons, Kaczynski a été retrouvé mort vers 8 h du matin dans une prison fédérale de Caroline du Nord. La cause du décès n’est pas encore connue.

Kaczynski a été arrêté en 1996 dans sa cabane dans l’ouest du Montana. Il a été reconnu coupable d’avoir déclenché 16 explosions qui ont tué trois personnes et en ont blessé 23 autres dans diverses régions des États-Unis entre 1978 et 1995. Il a été condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Après son arrestation, Kaczynski a été transféré dans une prison fédérale Supermax au Colorado, où il a passé deux décennies avant d’être transféré à l’établissement médical de la prison fédérale de Caroline du Nord.

Le manifeste de Kaczynski

Kaczynski était un ancien professeur de mathématiques qui a abandonné sa carrière pour vivre dans une cabane isolée dans les bois. Il a commencé à envoyer des colis piégés à des scientifiques en 1978, affirmant que la technologie était nuisible à la société et que les scientifiques étaient complices de cette situation.

En 1995, Kaczynski a envoyé un manifeste de 35 000 mots intitulé “La société industrielle et son avenir” à plusieurs grands médias. Il a proposé une vision radicale de la société qui rejetait la technologie moderne et appelait à un retour à une vie plus simple et plus primitive.

Un criminel notoire

Le nom de Kaczynski est devenu synonyme de terrorisme domestique aux États-Unis. Il a été inscrit sur la liste des dix criminels les plus recherchés du FBI et a été arrêté après que son frère a reconnu son écriture dans le manifeste qu’il avait envoyé.

Aujourd’hui, Kaczynski est décédé en prison, mais son nom restera dans l’histoire comme l’un des criminels les plus notoires de l’histoire américaine.