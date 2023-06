Nécrologie – Mort cause de décès.

Le terroriste américain Theodore J. Kaczynski, plus connu sous le nom de « Unabomber », a été retrouvé mort dans sa cellule ce samedi. Le bureau fédéral des prisons a confirmé cette information, précisant que Kaczynski était âgé de 81 ans.

Arrêté en 1996, Kaczynski avait été condamné à la prison à vie en 1998 pour avoir commis seize attentats à la bombe artisanale aux États-Unis entre 1978 et 1995. Il avait été incarcéré dans un établissement médical en Caroline du Nord depuis décembre 2021 en raison de son mauvais état de santé.

Ted Kaczynski, qui vouait une haine contre la société et le monde moderne, visait des hommes d’affaires, des universitaires ou tout simplement des civils. Ses attaques terroristes ont fait trois morts et 23 blessés.

Le « Unabomber » était devenu célèbre pour son manifeste publié en 1995, intitulé « Industrial Society and Its Future », dans lequel il expliquait ses motivations et appelait à une révolution contre l’industrialisation et la technologie.

La mort de Ted Kaczynski marque la fin d’une époque sombre de l’histoire américaine, caractérisée par des attaques terroristes aveugles et meurtrières menées par des individus isolés et extrémistes.

Plus d’informations devraient être communiquées dans les prochains jours sur les circonstances de la mort de Ted Kaczynski. En attendant, l’Amérique se souviendra de lui comme d’un terroriste qui a semé la terreur et la mort pendant près de deux décennies, en raison de sa haine viscérale contre la société et le progrès.