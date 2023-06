Mort Cause de Décès : Ted Kaczynski, le terroriste américain connu sous le nom de “Unabomber”, est décédé en prison.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ted Kaczynski, surnommé «Unabomber», retrouvé mort dans sa cellule

Ted Kaczynski, surnommé «Unabomber», dont les attentats aux colis piégés ont traumatisé l’Amérique entre 1978 et 1995, a été retrouvé mort dans sa cellule à 81 ans.

Il avait traumatisé tout un pays, entre 1978 et 1995. Selon le New York Times, citant le Bureau fédéral des prisons, Ted Kaczynski, surnommé «Unabomber», a été retrouvé inconscient dans sa cellule samedi matin tôt. La cause de sa mort n’est pas encore connue.

Pendant 18 ans, ce mathématicien diplômé d’Harvard avait envoyé seize bombes, dissimulées dans des colis postaux, à diverses personnes et entreprises, faisant au total trois morts et 23 blessés. Après une longue traque, il avait été arrêté en 1996 et condamné à la prison à vie en 1998.

Ses premières cibles étaient des universitaires et des compagnies aériennes, ce qui lui avait valu le surnom d’«Unabomber» (pour «University and Airline Bomber»).

Longtemps détenu dans la prison de haute sécurité de Florence, dans le Colorado (connue pour avoir abrité de célèbres prisonniers comme le baron de la drogue El Chapo), il avait été transféré en 2021 dans un établissement pénitentiaire de santé, en Caroline du Nord.

Conclusion

Ted Kaczynski restera dans l’histoire comme l’un des plus grands criminels des États-Unis. Ses attentats aux colis piégés ont traumatisé tout un pays pendant près de deux décennies. Sa mort en prison, à l’âge de 81 ans, met fin à une vie de violence et de terreur.