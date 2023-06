Mort Cause de Décès : Ted Kaczynski, le terroriste Unabomber qui a ébranlé les États-Unis, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’Unabomber qui a secoué l’Amérique est mort en prison

L’anarchiste américain Ted Kaczynski, également connu sous le nom d’Unabomber, a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Il avait 81 ans.

Qui était Ted Kaczynski ?

Kaczynski était un mathématicien et professeur à l’université de Berkeley, qui a abandonné sa carrière pour vivre dans une cabane isolée dans les montagnes du Montana. Il a commencé à mener une campagne de terrorisme à partir de 1978, envoyant des colis piégés à des universitaires, des scientifiques et d’autres personnes qu’il considérait comme représentant la technologie et l’industrialisation. Il a tué trois personnes et en a blessé 23 autres au cours de cette campagne.

L’arrestation et la condamnation de Kaczynski

Kaczynski a été arrêté en 1996 après que son frère, David, ait fourni des preuves aux autorités. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 1998 et a été incarcéré dans la prison fédérale d’ADX Florence au Colorado.

La mort de Ted Kaczynski

Kaczynski a été retrouvé inconscient dans sa cellule vers 12h30 samedi. Il était mort au moment où il est arrivé à l’hôpital. La cause de sa mort n’a pas été révélée, mais les autorités n’ont pas trouvé de signes de violence.

L’héritage controversé de Kaczynski

Malgré son histoire violente, Kaczynski est également connu pour ses écrits sur la technologie et la société industrielle. Il a publié un manifeste intitulé “La société industrielle et son avenir” en 1995, dans lequel il critique la technologie et l’industrialisation, affirmant qu’elles ont des effets néfastes sur l’environnement et la société. Ses écrits ont été largement décriés pour leur violence et leur approche extrême, mais certains les considèrent comme une critique valable de la société moderne.

Conclusion

La mort de Ted Kaczynski marque la fin d’un chapitre tumultueux de l’histoire américaine. Bien qu’il soit connu pour sa campagne de terrorisme, il est également un personnage complexe dont les idées ont suscité des débats importants sur la technologie et l’industrialisation. Quel que soit votre opinion sur lui, il est indéniable que Kaczynski a eu un impact significatif sur la société américaine et continue d’être un sujet de débat aujourd’hui.