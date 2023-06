Mort Cause de Décès : Ted Kaczynski, le “Unabomber”, décède à l’âge de 81 ans dans une prison américaine

La traque de l’Unabomber

Ted Kaczynski, également connu sous le nom d’Unabomber, est décédé dans une prison américaine à l’âge de 81 ans. Kaczynski a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en mai 1998 pour avoir envoyé 16 lettres explosives par courrier depuis 1978, qui ont tué trois personnes et en ont blessé 29 autres.

En 1993, le FBI a créé une unité spéciale pour traquer l’Unabomber. Une récompense d’un million de dollars a été offerte pour les informations menant à sa capture, et des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l’appel. Finalement, c’est le frère de Kaczynski qui l’a dénoncé aux autorités. Ted Kaczynski a été arrêté en avril 1996 dans l’État du Montana, où il vivait dans une petite cabane forestière.

Le manifeste de l’Unabomber

Kaczynski avait distribué un manifeste exprimant l’idée que le développement de la science et de la technologie paralysait l’humanité. Il a appelé à une révolution mondiale contre le système industriel et technologique qui a privé les gens de leur liberté intérieure et de leur respect de soi. Le New York Times et le Washington Post se sont divisés sur la publication du manifeste lorsque l’Unabomber a promis d’arrêter les bombardements s’il le faisait.

Un profil éduqué et une vie isolée

Kaczynski était un ancien professeur de mathématiques qui avait étudié à Harvard. Cependant, il a choisi de vivre dans une cabane isolée dans les bois du Montana pendant plus de 20 ans, sans électricité ni eau courante. Il a évité tout contact avec la société et a mené une vie solitaire.

Conclusion

Ted Kaczynski, l’Unabomber, est décédé en prison à l’âge de 81 ans. Bien qu’il ait été un tueur en série notoire, il a également été un penseur qui a exprimé des idées radicales sur la société moderne et la technologie. Son manifeste, bien que controversé, a suscité des débats sur la manière dont la technologie peut affecter la vie humaine.