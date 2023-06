Mort Cause de Décès : The American terrorist Theodore Kaczynski, also known as “Unabomber”, has died in prison.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Théodore Kaczynski, connu sous le nom d’« Unabomber », est décédé dans sa cellule à l’âge de 81 ans le samedi 10 juin 2023. Entre 1978 et 1995, il a commis 16 attentats aux colis piégés aux États-Unis, faisant trois morts et plus de 20 blessés. Ancien professeur de mathématiques à l’université de Berkeley et diplômé de Harvard, il avait été arrêté en 1996 dans le Montana, où il vivait en ermite.

Le Bureau fédéral des prisons a annoncé que Theodore Kaczynski avait été « trouvé sans réaction dans sa cellule tôt ce (samedi) ». Le FBI l’avait surnommé « Unabomber » parce que ses premières cibles étaient des universités et des compagnies aériennes.

Kaczynski avait pris en aversion la technologie moderne et avait ciblé des institutions qu’il considérait comme faisant la promotion de la société industrielle. Il avait également envoyé une lettre au New York Times en 1995, proposant d’arrêter ses attaques s’ils publiaient son manifeste anti-technologie. Le Washington Post avait finalement publié le manifeste, qui avait été utilisé pour identifier Kaczynski et l’arrêter.

L’histoire d’Unabomber a été adaptée dans une série télévisée de Discovery Channel en 2017 intitulée « Manhunt : Unabomber ». La série a été saluée pour sa précision historique et les performances de Paul Bettany dans le rôle de Kaczynski.

La mort de Kaczynski met fin à une histoire infâme de terrorisme aux États-Unis, qui a duré près de deux décennies. Bien que ses motifs aient été controversés et qu’il ait été critiqué pour ses méthodes violentes, l’héritage laissé par Unabomber dans le domaine de la critique de la technologie moderne continue d’être étudié et discuté.