Mort Cause de Décès : The founder of Auzou publishing house, Philippe Auzou, has passed away.

Un héritage de 50 ans à perpétuer

Philippe Auzou était un entrepreneur dans l’âme et un passionné de l’édition jeunesse. En 1973, il fonde les Editions Auzou avec son épouse Marylène, avec pour ambition de mettre le savoir à disposition du grand public. Leur première encyclopédie, intitulée ABC médecine, remporte un franc succès. Suivront bientôt ABC Droit en 1975 et l’audacieuse Encyclopédie en BD en 1980. Dans les années 1990, Philippe Auzou se lance dans l’aventure du dictionnaire et développe l’activité de l’entreprise à l’international.

Philippe Auzou était un homme chaleureux et toujours curieux des autres. Pour son fils Gauthier Auzou, qui a rejoint l’entreprise en 2006, il était un guide, un exemple, un pilier, toujours positif, toujours passionné, toujours bienveillant. Philippe Auzou laisse derrière lui un héritage de 50 ans à développer dans le respect de ses valeurs. Il était un entrepreneur résolument optimiste et persévérant, qui a su faire des Editions Auzou une référence dans le monde de l’édition jeunesse.

Un engagement pour la jeunesse

Philippe Auzou était un homme engagé pour la jeunesse. Il croyait en l’importance de l’éducation et de la culture pour le développement des enfants. Les Editions Auzou ont ainsi toujours eu pour mission d’offrir des ouvrages ludiques et éducatifs, accessibles à tous. Philippe Auzou a su insuffler à son entreprise des valeurs de qualité, d’innovation et de respect des lecteurs, qui font aujourd’hui sa renommée.

Un hommage mérité

Philippe Auzou nous a quittés, mais son héritage perdure. Les Editions Auzou continuent d’innover et de proposer des ouvrages de qualité pour les enfants. La passion et l’engagement de Philippe Auzou sont une source d’inspiration pour tous ceux qui travaillent dans le monde de l’édition jeunesse. Nous rendons hommage à cet homme exceptionnel, qui a su faire de sa passion un succès entrepreneurial et qui a consacré sa vie à la transmission du savoir et de la culture.

Crédits photo : Editions Auzou