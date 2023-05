Mort Cause de Décès : The Founder of SOS Racisme and LFI Executive, Bernard Pignerol, Has Passed Away

Nécrologie – Mort cause de décès.

Adieu à la figure intellectuelle de la France insoumise

Un décès douloureux pour la France insoumise

Dimanche 21 mai 2022, la France insoumise a perdu l’une de ses figures les plus marquantes en la personne de Saïd Bouamama. Le conseiller d’Etat et fondateur de l’association antiraciste a succombé à un cancer après plusieurs mois de lutte.

Une vie dédiée à la lutte contre le racisme

Né en Algérie en 1961, Saïd Bouamama est arrivé en France en 1978. Il a étudié la sociologie et a obtenu un doctorat en sciences politiques. Il a ensuite travaillé comme chercheur à l’Université de Paris VIII.

Saïd Bouamama a consacré une grande partie de sa vie à la lutte contre le racisme. Il a fondé l’association « Les Indigènes de la République » en 2005, qui se bat contre les discriminations subies par les personnes issues de l’immigration et les populations « racisées ».

En 2017, il a participé à la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en tant que conseiller, apportant son expertise sur les questions liées au racisme et à la discrimination.

Un intellectuel engagé

Saïd Bouamama était également connu pour ses travaux de recherche sur les questions sociales et politiques. Il a publié plusieurs livres, dont « Figures de la révolution africaine » (2007) et « Nique la France » (2012).

Dans ses écrits, il dénonçait la discrimination et l’injustice sociale, et appelait à une transformation radicale de la société. Il était également critique envers le système capitaliste et ses conséquences sur les populations les plus vulnérables.

Saïd Bouamama était un intellectuel engagé, qui a consacré sa vie à la lutte contre l’injustice et la discrimination. Il a laissé derrière lui un héritage important pour la France insoumise et pour tous ceux qui se battent pour une société plus juste et plus égalitaire.

Un hommage émouvant de Jean-Luc Mélenchon

Suite à l’annonce de sa disparition, Jean-Luc Mélenchon a rendu un hommage émouvant à son ami et camarade. Il a salué la mémoire d’un « intellectuel de premier plan » et d’un « militant de la première heure ».

Il a également souligné l’importance de son engagement dans la lutte contre le racisme et la discrimination : « Sa voix était un écho de toutes celles et tous ceux que la France méprise et laisse sur le bord du chemin ».

Saïd Bouamama laisse derrière lui un vide immense dans la lutte pour l’égalité et la justice sociale. Mais son héritage et ses idées continueront d’inspirer ceux qui se battent pour un monde meilleur.