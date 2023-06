Mort Cause de Décès : The grand universalist and committed intellectual Alain Touraine has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Alain Touraine, un sociologue de renom, est décédé à Paris le vendredi 9 juin à l’âge de 97 ans. Il a été une figure majeure de la scène intellectuelle française et internationale. Depuis ses premières enquêtes de terrain dans les usines Renault jusqu’à ses derniers textes sur les métamorphoses du capitalisme « spéculatif », il n’a jamais cessé d’observer le monde social, ses mutations profondes, ses nouvelles lignes de fracture, ses ressources d’indignation et de liberté.

Touraine était un intellectuel flamboyant, aux curiosités sans frontières, formé à la double école de la littérature et de la Libération. Né le 3 août 1925 à Hermanville-sur-mer (Calvados), il a grandi au milieu des livres. Son père était médecin et professeur de dermatologie, abonné aux éditions originales de plusieurs grandes maisons, dont Gallimard et Grasset.

Enfant exalté de la littérature, Touraine était aussi un fils de la débâcle. Dans les années 1950, alors qu’il étudiait aux États-Unis, il tomba sur un cours du grand sociologue Talcott Parsons (1902-1979), et ce fut un choc. Pour Parsons, comme pour beaucoup d’Américains qui avaient gagné la guerre, la société était une évidence, ils l’habitaient comme on habite une maison avec un toit et des murs. Mais pour Touraine, la société était un problème moral et une mêlée collective.

Ce monde social, envisagé d’emblée comme problème moral et comme mêlée collective, le jeune Touraine eut très vite à cœur de l’étudier de près, avec le sérieux et l’ardeur qui l’ont toujours distingué. Après avoir intégré Normale Sup en 1945, il commence des études d’histoire à la Sorbonne et fait la connaissance du professeur marxiste Ernest Labrousse, qui l’envoie en Hongrie à l’occasion du centenaire des révolutions de 1848. Le jeune Touraine y restera plus longtemps que prévu, parcourant le pays et visitant les fermes en pleine réforme agraire, juste avant la glaciation communiste.

Pour Touraine, raconter la société, mettre en récit ses conflits, telle aura été la vocation de cet intellectuel. Il a produit de nombreux travaux dans le domaine de la sociologie, notamment sur les mouvements sociaux, la modernisation, l’individualisme, la démocratie, la mondialisation et le néolibéralisme. Les travaux de Touraine ont été traduits dans de nombreuses langues et ont influencé de nombreux sociologues à travers le monde.

En somme, la mort d’Alain Touraine est une grande perte pour la sociologie et pour la pensée critique en général. Sa contribution à l’étude de la société a été immense et son héritage intellectuel continuera de vivre à travers ses écrits et ses idées.