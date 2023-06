Mort Cause de Décès : The iconic president of Scor, Denis Kessler, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Denis Kessler, président de Scor, est décédé ce 9 juin

Denis Kessler, l’un des plus grands noms de l’assurance française, est décédé le 9 juin à l’âge de 70 ans. Il était le président et le directeur général de Scor, le géant de la réassurance.

Un homme qui a sauvé Scor

Denis Kessler a rejoint Scor en 2002, alors que la société était au bord de la faillite. Il a réussi à redresser la situation en mettant en place une stratégie audacieuse, qui a permis à Scor de devenir l’un des principaux acteurs de la réassurance dans le monde.

Sous sa direction, Scor a connu une croissance rapide et a réalisé des bénéfices records. Il a également lancé plusieurs initiatives novatrices, telles que le Scor Global Life SE, une filiale spécialisée dans l’assurance-vie.

Un leader charismatique

Denis Kessler était un leader charismatique qui a su inspirer ses équipes et les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes. Il était connu pour son intelligence, sa créativité et sa vision stratégique.

Il était également un fervent défenseur de l’industrie de l’assurance et de la réassurance, et a été un acteur clé dans la définition des politiques publiques du secteur. Il a notamment été membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE), où il a défendu les intérêts des assureurs et des réassureurs.

Un héritage durable

La mort de Denis Kessler est une perte immense pour le monde de l’assurance et de la réassurance. Mais son héritage est durable, et il continuera d’inspirer les générations futures de leaders de l’industrie.

Il était un homme qui croyait en l’importance de l’innovation, de la créativité et de la prise de risque, et qui a mis ces principes en pratique pour transformer Scor en une entreprise florissante. Son exemple sera suivi et honoré par tous ceux qui travaillent dans l’industrie de l’assurance et de la réassurance.