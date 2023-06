Mort Cause de Décès : The Last Filmmaker of the New Wave, Jacques Rozier, Has Passed Away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jacques Rozier, l’un des représentants de la Nouvelle Vague, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. Avec lui, c’est une époque du cinéma d’auteur qui disparaît. « Quand Agnès Varda est morte, j’ai pensé : la vraie Nouvelle Vague, on n’est plus que deux. Moi et [Jacques Rozier] qui a commencé un peu avant moi », avait déclaré Jean-Luc Godard en 2019, avant de décéder lui-même en 2022.

Jacques Rozier n’a réalisé que cinq longs-métrages de fiction en plus d’un demi-siècle, mais il reste admiré de ses pairs et de la critique. Son dernier véritable chef-d’œuvre, « Maine Océan », a reçu le Prix Jean Vigo en 1986. Ce film raconte le voyage de personnages farfelus à bord d’un train Corail. Il a également remporté le prix René Clair en 1997 pour l’ensemble de son œuvre, ainsi qu’un Carrosse d’or en 2002 à Cannes.

En 1962, sort son premier long métrage, « Adieu Philippine ». Cette chronique douce-amère de la jeunesse française, sur fond de guerre d’Algérie, est devenue l’un des films phares de la Nouvelle Vague.

Les autres films de Jacques Rozier ont eu moins de succès, comme « Du côté d’Orouët » (1973), qui raconte les péripéties d’une famille de la classe moyenne en vacances, et « Les Naufragés de l’île de la Tortue », récit à la Robinson Crusoé, qui a marché davantage en salles grâce à la présence au casting de Pierre Richard.

La Cinémathèque Française a réagi à son décès avec émotion sur Twitter : « Des cinéastes de la Nouvelle Vague, Rozier est celui qui divague. Celui qui aime que tout aille de travers, pour mieux alimenter son sens très particulier de la dramaturgie […] ».

Cet amoureux des chemins de traverse, metteur en scène parfois incontrôlable, souvent dilettante, et chercheur obsessionnel de l’image juste, a tourné une vingtaine de courts métrages, souvent remarqués comme « Paparazzi » et « Le Parti des choses » sur les coulisses du tournage du « Mépris » de Godard, et travaillé pour la télévision.

Sa disparition marque la fin d’une génération d’auteurs, mais pas celle d’un certain cinéma. « Vos films ont la fausse légèreté, la fraîcheur qu’on ne trouve que dans les premiers films […]. Tous vos films ressemblent à des premiers films », disait en 2019 le jeune cinéaste Guillaume Brac lors d’une rencontre organisée par Télérama avec Jacques Rozier. Sa façon de travailler différemment des normes actuelles, avec des scénarios rarement complets et un financement extrêmement restreint, a inspiré une nouvelle génération de réalisateurs français, comme Sophie Letourneur, Justine Triet et Guillaume Brac lui-même.

Jacques Rozier était un artiste à part, qui a contribué à la richesse du cinéma français. Sa filmographie restera à jamais gravée dans l’histoire de la Nouvelle Vague et du cinéma d’auteur.