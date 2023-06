Mort Cause de Décès : The late Jabier Salutregi, former director of Egin, in Euskal Herria in French

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le décès de Jabier Salutregi, ancien directeur du journal Egin





Jabier Salutregi, lors d’une interview devant le siège d’Egin, fermé par la police. (Jon Urbe | Foku)

Jabier Salutregi est décédé à son domicile de Donostia des suites d’une longue maladie. Le journaliste, né en 1950 à Bilbo, avait participé à la création du journal Egin en 1977, dont il était devenu le directeur en 1993.

Au cours de la période précédant la fermeture du journal, il avait dû faire face à une importante campagne de criminalisation du média. « Salu » avait été condamné puis incarcéré à l’issue du procès-fleuve dit « du 18/98 », qui reposait sur la thèse « Tout est ETA » du juge espagnol Baltasar Garzon. Seul directeur de journal alors incarcéré en Europe, il avait été libéré de la prison de Burgos en 2015, après sept ans de détention.

La mort de Muguruza

Il avait confié dans une interview accordée depuis sa prison que le moment le plus dur qu’il avait vécu en tant que directeur d’Egin avait été l’assassinat de Josu Muguruza, co-directeur du journal et député, le 20 novembre 1989 à Madrid. « J’ai ressenti la perte et l’évanouissement total des sentiments les plus constants que l’on puisse éprouver au cours d’une vie. La mort de Josu m’a arraché la joie des idéaux », confiait-il.

Ane, la fille de Josu Muguruza, salue aujourd’hui sa mémoire en communiquant une lettre que Jabier Salutregi lui avait écrite un an plus tard : « Dès sa naissance, Egin a été une cible à abattre. Son apparition sur la scène médiatique basque n’a pas été accueillie avec les honneurs. […] Pendant des années, la guerre contre le journal a pris la forme d’une tentative constante d’étouffer son économie en le privant de publicité institutionnelle, une pratique que les gouvernements PNB ont fait perdurer avec obstination. Pour autant, ils ne sont jamais parvenus à nous dominer, soulignant par contraste l’allégeance des autres médias qui, eux, bénéficiaient de l’apport financier d’insertions publicitaires », y dénonçait-il.

À l’annonce de son décès, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux notamment. Parmi elles, celle d’Arnaldo Otegi, coordinateur d’EH Bildu, qui salue un « ami et camarade, journaliste et prisonnier politique ».