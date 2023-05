Mort Cause de Décès : The President of Togo’s Constitutional Court Has Passed Away

Un parcours remarquable

Le président de la Cour constitutionnelle togolaise, Aboudou Assouma, est décédé le vendredi 26 mai 2023 à l’âge de 78 ans, des suites d’une maladie. Cette triste nouvelle a été annoncée sur la page Twitter officielle le 29 mai 2023.

Le communiqué officiel indique que le défunt était « Juriste, professeur d’université, procureur de la République et ministre délégué, entre autres ». Le haut magistrat avait été nommé à la tête de la plus haute juridiction togolaise en 2007 et avait été reconduit deux fois, en 2014 et fin 2019, pour un nouveau mandat de 6 ans.

En plus de son rôle à la Cour constitutionnelle, Aboudou Assouma avait été l’une des chevilles ouvrières de la création de la Commission nationale des droits de l’homme (Cndh), une organisation qui œuvre pour la protection et la promotion des droits de l’homme au Togo.

Des hommages et des critiques

Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages se multiplient, aussi bien de la part du corps judiciaire que de la classe politique. Nombreux sont les internautes qui souhaitent au magistrat décédé de reposer en paix.

Cependant, l’on note également des commentaires hostiles envers le disparu. Il est important de rappeler que chacun a le droit d’exprimer son opinion, mais il est également essentiel de respecter la mémoire du défunt et de sa famille.

Un héritage important

Aboudou Assouma laisse derrière lui un héritage important dans le domaine juridique et dans la protection des droits de l’homme au Togo. Son engagement en faveur de la justice et de la démocratie a été reconnu à plusieurs reprises, et son décès est une perte pour le pays.

En tant que président de la Cour constitutionnelle, il a joué un rôle crucial dans la garantie de l’État de droit et dans la protection des droits fondamentaux des citoyens. Son travail a permis de renforcer les institutions judiciaires et de renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire togolais.

Conclusion

La disparition d’Aboudou Assouma est une perte pour le Togo et pour le monde de la justice. Son parcours remarquable et son engagement en faveur de la protection des droits de l’homme resteront dans les mémoires. Nous souhaitons à sa famille, à ses amis et à ses collègues nos plus sincères condoléances.