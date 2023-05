Mort Cause de Décès : Timothy Keller, the renowned evangelical minister, passes away at 72 | CNN in French

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le célèbre ministre évangélique Timothy Keller est décédé vendredi matin après une bataille contre le cancer du pancréas, a annoncé un tweet de son compte sur Twitter. Il avait 72 ans.

« Papa a attendu d’être seul avec maman. Elle l’a embrassé sur le front et il a rendu son dernier souffle », lit-on dans le tweet. « Nous sommes réconfortés par certains de ses derniers mots, ‘Il n’y a aucun inconvénient à ce que je parte, pas le moindre.’ »

Annonce du diagnostic de cancer du pancréas

Keller avait annoncé en juin 2020 qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas et qu’il recevrait une chimiothérapie.

Soins palliatifs à domicile

Une série de tweets du compte de Keller ont été signés par son fils Michael, qui a publié jeudi que son père était sorti de l’hôpital et recevrait des soins palliatifs à domicile.

Un pasteur et auteur à succès

Keller était l’auteur de plusieurs livres à succès sur le christianisme et était le pasteur fondateur de l’église presbytérienne Redeemer à New York.

Un hommage de Redeemer City to City

Redeemer City to City, une organisation à but non lucratif cofondée par Keller, a publié une déclaration sur sa mort sur Twitter.

« Timothy J. Keller, qui était le pasteur fondateur de l’église presbytérienne Redeemer à New York, co-fondateur de Redeemer City to City et auteur de plusieurs livres, est décédé à l’âge de 72 ans le 19 mai, faisant confiance au sûr et un certain espoir de la résurrection », indique le communiqué. « Il laisse dans le deuil son épouse Kathy, ses trois fils et leurs épouses, une sœur et sept petits-enfants. »

Un service de culte en direct à venir

Un service de culte en direct aura lieu dans les semaines à venir, a déclaré l’organisation à but non lucratif.

Condoléances du président George W. Bush

Le président George W. Bush a également exprimé ses condoléances dans un communiqué obtenu par CNN.

« Tim Keller était l’un des plus grands penseurs et prédicateurs chrétiens d’Amérique », lit-on dans le communiqué. « C’était un grand bâtisseur d’églises, un auteur prolifique et un philosophe profond. J’ai de la chance d’avoir fait sa connaissance »

Bush s’est décrit comme « l’un des nombreux qui est béni d’avoir appris » des enseignements de Keller. « Laura et moi souhaitons la paix à Kathy et à leurs enfants », indique le communiqué.