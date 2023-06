Mort Cause de Décès : Tous les chanteurs de We Are The World qui sont décédés

Un artiste populaire jusqu’à sa mort

Lorsqu’il a été choisi pour participer au single « We Are the World », Kenny Rogers était déjà une star de renommée mondiale. Avec plusieurs succès à son actif, dont « The Gambler », « She Believes In Me », « Lady » et « Islands in the Stream », Rogers était l’un des chanteurs country les plus populaires de son époque.

Bien que son succès n’ait jamais atteint les sommets de ses premières années, Kenny Rogers est resté un artiste populaire jusqu’à sa mort en 2020. Il a même été le premier artiste country à se produire dans des arènes généralement réservées aux groupes de rock et de pop, et a vendu plus de 100 millions de disques.

Une contribution importante à « We Are the World »

Outre sa participation au chant du single, Kenny Rogers a également apporté une contribution importante mais moins connue à « We Are the World ». En effet, il a offert ses propres studios d’enregistrement à Beverly Hills, Lion Share, où Lionel Richie, Stevie Wonder, Michael Jackson et Quincy Jones ont travaillé en secret avec une équipe de musiciens de session pour créer la piste d’accompagnement.

Ce n’est que le lendemain que toutes les parties vocales ont été enregistrées aux studios A&M, où les stars se sont réunies.

Un coup majeur pour « We Are the World »

La participation de Kenny Rogers à « We Are the World » a été un coup majeur pour le single. Cela a permis d’attirer l’attention de nouveaux publics, en particulier ceux qui étaient fans de musique country. Sa contribution à la création de la piste d’accompagnement a également été essentielle pour la réussite de la chanson.

En somme, la contribution de Kenny Rogers à « We Are the World » a été inestimable. Sa voix et son studio d’enregistrement ont permis de créer un single emblématique et de rassembler certaines des plus grandes stars de la musique pour une bonne cause.