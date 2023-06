Mort Cause de Décès : Tragically, Patrick Gasienica has passed away – Sports News – Skiing in French

Nécrologie – Mort cause de décès.

Une terrible nouvelle

Le monde du saut à ski est en deuil suite à la tragique disparition de Patrick Gasienica, jeune sauteur américain de 24 ans. Né le 28 novembre 1998, il avait participé aux Championnats du monde à Seefeld en 2021, puis avait réalisé son rêve olympique en participant aux Jeux de Pékin en 2022.

Bien qu’il n’ait pas encore obtenu de sélection pour participer à un concours individuel en coupe du monde, le sauteur avait pris part à une compétition par équipe à Lahti en 2021. Il espérait participer au grand circuit cet hiver, notamment lors de l’étape américaine qui revient sur le circuit après de longues années d’absence.

La famille, l’équipe et les coéquipiers actuels ou anciens de Patrick Gasienica sont sous le choc, à l’image de Kevin Bickner qui a publié un long message très émouvant sur les réseaux sociaux. “Patrick, les mots ne peuvent décrire ce que je ressens face à ce qui s’est passé. Au cours des dernières années, tu as été non seulement un excellent coéquipier sur le tremplin, mais aussi un ami cher en dehors. Même si ça fait mal de dire au revoir, je suis reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble à parcourir le monde et à vivre nos rêves côte à côte. De ton premier concours jusqu’aux Jeux olympiques, en passant par les voyages en voiture et ton enfance, tu as vraiment vécu une vie bien remplie en seulement 24 courtes années. Tu possédais une grande joie de vivre et tu n’avais pas peur de travailler dur. C’était ce que tu aimais faire et tu m’as toujours inspiré. Je suis de tout coeur avec ta famille et tes proches qui souffrent encore plus que moi. Je vais essayer de me souvenir des bons moments parce que je sais que c’est ce que tu aurais voulu. Pourtant, ça fait mal de te dire au revoir et tu vas me manquer “Patch”. Repose en paix mon ami, on se retrouvera.”

Cette triste nouvelle a bouleversé le monde du saut à ski, rappelant la fragilité de la vie et la nécessité de profiter de chaque instant. Les pensées de la communauté du saut à ski vont à la famille et aux proches de Patrick Gasienica, ainsi qu’à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et de sauter à ses côtés.