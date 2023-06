Mort Cause de Décès : Treat Williams, acteur principal de la série “Everwood”, décède à l’âge de 71 ans suite à un accident de moto.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Treat Williams: L’acteur américain décédé dans un accident de moto

Selon les informations de la police, l’acteur américain Treat Williams est entré en collision avec un SUV avant d’être éjecté de sa moto. Transporté par avion au centre médical d’Albany, il n’a pas survécu à ses blessures.

Une carrière longue de 5 décennies

Treat Williams laisse ainsi derrière lui une carrière d’une cinquantaine d’années au cinéma et à la télévision. Après des débuts au cinéma en 1976 dans le film “Deadly Hero”, il enchaîne les rôles pour en compter pas moins de 120.

À son palmarès: le film “1941” de Steven Spielberg (1979), “Hair” de Milos Forman (1979) et le “Prince à New York”, dans lequel il incarne le policier. Ces deux derniers rôles lui vaudront deux nominations aux Golden Globes Awards.

L’acteur, chanteur et danseur a aussi joué le personnage du neurochirurgien Andrew Brown dans la série “Everwood” entre 2002 et 2006.

Treat Williams a laissé une marque indélébile dans l’industrie du cinéma et de la télévision grâce à ses performances remarquables et à son talent inégalé. Ses fans, ainsi que ses collègues de l’industrie, pleurent sa perte et se souviennent de lui comme d’un acteur passionné et dévoué.