Mort Cause de Décès : Treat Williams décède à l’âge de 71 ans dans un accident de moto.

Le 12 juin dernier, l’acteur américain Treat Williams a perdu la vie dans un accident de moto à l’âge de 71 ans. Les autorités de l’État du Vermont, où a eu lieu l’accident, ont indiqué que sa moto était entrée en collision avec un SUV. Suite à l’impact, l’acteur a été éjecté de sa moto et transporté par avion au centre médical d’Albany, dans l’État de New York.

Une carrière de plus de cinquante ans

Treat Williams laisse derrière lui une carrière de plus de cinquante ans dans le monde du cinéma et de la télévision. Il a joué dans de nombreux films célèbres tels que Hair, Il était une fois en Amérique ou encore Le Prince de New York. Son talent a été reconnu par les cinéastes qui l’ont souvent sollicité pour leurs productions.