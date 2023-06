Mort Cause de Décès : Treat Williams (Hair, Everwood) décède à l’âge de 71 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur Treat Williams, célèbre pour son rôle dans le film musical Hair et la série télévisée Everwood, est décédé dans un accident de moto à l’âge de 71 ans. L’accident s’est produit dans le Vermont, à Dorset, lorsque la moto de Treat Williams est entrée en collision avec une voiture qui a tourné sans voir l’acteur arriver.

Treat Williams avait commencé sa carrière dans les années 70 avec l’adaptation cinématographique de la comédie musicale Hair, dans laquelle il interprétait le rôle principal de Berger. Il avait ensuite enchaîné les rôles au cinéma, notamment dans Les Hommes du président, où il jouait le rôle de Gordon Liddy, l’un des hommes impliqués dans le scandale du Watergate. Il avait également été nommé aux Golden Globes pour son rôle dans le film Smooth Talk, où il interprétait le père d’une adolescente qui se fait harceler par un dangereux inconnu.

À la télévision, Treat Williams avait connu un grand succès avec la série Everwood, diffusée de 2002 à 2006. Il y incarnait le rôle du Dr Andrew Brown, un neurochirurgien qui décide de quitter New York pour s’installer dans une petite ville du Colorado avec ses enfants. La série avait remporté un grand succès auprès du public et avait contribué à la popularité de l’acteur.

La famille de Treat Williams a annoncé son décès dans un communiqué, exprimant sa tristesse et demandant le respect de leur intimité pendant cette période difficile. Ils ont également remercié les fans de l’acteur pour leur soutien et leur affection envers Treat Williams.

La mort de Treat Williams a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, de nombreux fans et amis de l’acteur exprimant leur tristesse et leur choc face à cette nouvelle. Les hommages ont souligné son talent d’acteur et son charisme sur scène et à l’écran, ainsi que sa gentillesse et sa générosité envers ses proches et ses fans.

Treat Williams restera dans les mémoires comme l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération, ayant marqué l’histoire du cinéma et de la télévision avec ses performances inoubliables. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde du spectacle, mais son héritage artistique perdurera pour les générations à venir.