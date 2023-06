Mort Cause de Décès : Treat Williams, l’acteur de “Hair” et “Evermore”, décède à l’âge de 71 ans suite à un accident de moto.

L’acteur d’”Evermore” est décédé des suites d’un accident de moto. Collection Everett / Collection Everett

L’acteur américain Treat Williams est décédé subitement à l’âge de 71 ans, à la suite d’un accident de moto. Selon son représentant, Barry McPherson, Williams a été coupé par une voiture alors qu’il tournait à gauche ou à droite. McPherson a qualifié Williams de « gars le plus gentil » et a déclaré qu’il était « au cœur d’Hollywood depuis la fin des années 1970 ».

Williams était un acteur très apprécié par ses pairs et les cinéastes, avec une carrière qui s’est étendue sur plusieurs décennies. Il a commencé dans le cinéma en 1976 avec « Deadly Hero » et a ensuite accumulé plus de 120 crédits de film à son nom. Il a travaillé avec de nombreux réalisateurs renommés, notamment Steven Spielberg, avec qui il a collaboré sur des films tels que « 1941 », « Prince of the City », « Blue Bloods » et « Chesapeake Shore ».

Barry McPherson a ajouté que Williams était fier de sa performance cette année et était content du travail qu’il avait accompli. Il a qualifié sa carrière d’« équilibrée » et a souligné que Williams était un acteur d’acteur.

La mort de Treat Williams a choqué ses fans et ses collègues d’Hollywood, qui ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. Ses performances mémorables et sa personnalité aimable resteront dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et de travailler avec lui.

