Mort Cause de Décès : Treat Williams, l’acteur d’Everwood et de Hair, décède à l’âge de 71 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Traiter Williams : une star polyvalente et prolifique nous quitte

Traiter Williams, la star polyvalente et prolifique bien connue pour ses rôles dans Everwood et Cheveux, jouant respectivement le Dr Andy Brown et George Berger, est malheureusement décédé le lundi 12 juin. Prince de la ville star a été impliqué dans un accident de moto à Dorset, dans le Vermont. Il avait 71 ans au moment de sa mort.

La mort de l’acteur dont la carrière s’est étendue sur près d’un demi-siècle, a été confirmée dans un communiqué par sa famille et son agent de 15 ans, Barry McPherson. La déclaration de la famille à Crumpe se lit en partie : “C’est avec une grande tristesse que nous annonçons que notre bien-aimé Treat Williams est décédé ce soir dans le Dorset, dans le Vermont, après un accident de moto mortel. … Treat était plein d’amour pour sa famille, pour sa vie et pour son métier, et était vraiment au sommet de son art dans tout cela. … À tous ses fans, sachez que Treat vous a tous apprécié et continuez à le garder dans vos cœurs et vos prières. Parlant de l’événement tragique à PEOPLE, son agent donne quelques détails : “Il a été tué cet après-midi. Il tournait à gauche ou à droite [and] une voiture l’a coupé”, dit McPherson. “Je suis juste dévasté. C’était le gars le plus gentil. Il avait tellement de talent.” Ajoutant : “C’était un acteur d’acteur. Les cinéastes l’adoraient. Il est au cœur d’Hollywood depuis la fin des années 1970”, poursuit McPherson. “Il était vraiment fier de sa performance cette année. Il a été tellement content du travail que je lui ai offert. Il a eu une carrière équilibrée.”

Une carrière de près d’un demi-siècle

Williams est né à Stamford, Connecticut, le 1er décembre 1951. Ses débuts à l’écran ont eu lieu dans le film réalisé en 1975 Héros mortel d’Ivan le Grand. Sa percée sur grand écran est venue quatre ans quand il a joué le rôle de George Berger dans le film de Milos Forman, Cheveux, sa performance lui a valu une nomination aux Golden Globes. Son rôle d’agent Michael Ovitz dans le film HBO Le changement tardif lui a valu une nomination aux Emmy Awards en 1996. Williams est également connu pour avoir joué le rôle d’Andy Brown dans les quatre saisons de la série télévisée de Greg Berlanti, Everwood, de 2002 à 2006. Les autres crédits à l’acteur comprennent Prince de la ville (1981), Ascendance profonde (1998) et L’extrémité profonde de l’océan (1999).

Récemment, Williams est apparu dans un certain nombre de séries télévisées. D’abord, sur Sang bleu dans un arc de six épisodes en tant que Lenny Ross, dans Côtes de Chesapeake sur Hallmark Channel de 2016 à 22, et dans Nous possédons cette ville la série limitée sur HBO. Ryan Murphy La série d’anthologies FX de Feud: les femmes de Capote sera sa prochaine apparition.

Williams laisse dans le deuil sa femme, l’actrice Pam Van Sant et leurs deux enfants, Garçon et Élie.

Le chef des pompiers du Dorset s’adressait également à People, Jacob Gribble qui a révélé que l’accident s’était produit vers 17 h HE et impliquait la moto de Williams et une seule voiture. Le conducteur du véhicule n’a apparemment pas vu la moto de Williams. L’acteur est la seule personne blessée dans la collision. Il a subi des blessures graves avant d’être transporté par hélicoptère au centre médical d’Albany à Albany, New York.

La disparition de Treat Williams est une perte pour l’industrie du cinéma et de la télévision. Sa carrière impressionnante et sa présence charismatique sur l’écran seront à jamais gravées dans nos mémoires.