Mort Cause de Décès : Treat Williams n’est plus de ce monde.

Treat Williams, Actor with a Hollywood Face, Passes Away at 71

C’était une gueule de Hollywood. Il faisait partie de ces acteurs que l’on reconnaît, sans avoir toujours son nom en tête, et pourtant, Treat Williams a marqué de son charisme nombre de films célèbres. À 71 ans, le comédien américain a succombé à ses blessures après avoir percuté une voiture dans l’État du Vermont, dans le nord-est des États-Unis. « Treat Williams n’a pas été capable d’éviter la collision et a été éjecté de sa moto. Il souffrait de blessures critiques et a été transporté par voie aérienne au Centre médical d’Albany, dans l’État de New York, où son décès a été constaté », selon le communiqué de la police fédérale du Vermont.

Treat Williams, ancien pilote d’avion, sort de l’ombre en 1979 dans le rôle de Berger, le leader des hippies du film Hair de Milos Forman, pour lequel il obtient une nomination aux Golden Globes. Dès lors, sa carrière est lancée : son magnétisme à l’écran et sa belle gueule attirent l’attention de nombreux réalisateurs : Spielberg (1941), Sidney Lumet (Le Prince de New York, 1981), Sergio Leone (Il était une fois en Amérique)… Ils se taillent aussi une belle réputation de chanteur et danseur sur les scènes de Broadway, notamment dans la première version de Grease, dans laquelle il incarne Danny Zuko, joué au cinéma par John Travolta.

Au total, il se glisse dans la peau de plus de 120 personnages au cinéma, mais aussi à la télé où, dès la fin des années 1990, il s’offre une nouvelle jeunesse en jouant dans des séries comme Everwood, Brothers & Sisters, Chicago Fire, The Good Wife ou encore Blue Bloods. Treat Williams était un acteur complet, capable de jouer dans des comédies romantiques (Le Coup de foudre, 1983), des films d’action (Alerte à la bombe, 1995) ou des drames (Le Choix d’aimer, 1998). Il était également un fervent défenseur de l’environnement, comme en témoigne sa participation à la série télévisée Everwood, qui abordait des thèmes écologiques.

La disparition de Treat Williams est une grande perte pour le monde du cinéma et de la télévision. C’était un acteur talentueux et charismatique, qui a laissé une empreinte indélébile dans de nombreux films et séries. Sa belle gueule de Hollywood restera à jamais gravée dans les mémoires des cinéphiles du monde entier.