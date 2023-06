Mort Cause de Décès : Twisten, joueur professionnel pour Vitality, décède à l’âge de 19 ans dans le monde de l’e-sport

Nécrologie – Mort cause de décès.

Avec une tristesse infinie et le cœur lourd, Vitality annonce la disparition de Twisten

Le monde de l’e-sport est en deuil. Karel Asenbrener, connu sous le pseudonyme Twisten, est décédé à l’âge de 19 ans. Le jeune Tchèque était un joueur professionnel sur le jeu de tir Valorant et avait rejoint l’équipe française Vitality en novembre dernier. Sa disparition a été annoncée avec une grande tristesse par le club parisien d’e-sport.

Un talent prometteur

Twisten était considéré comme l’un des talents montants de l’e-sport. Son talent et sa passion pour les jeux vidéo lui ont permis de se faire un nom dans la communauté des joueurs professionnels. Il a commencé sa carrière sur le jeu CS:GO avant de passer sur Valorant, un jeu en ligne très populaire.

Son intégration au sein de l’équipe Vitality avait été saluée par les fans et les experts. Il avait rapidement su trouver sa place et avait participé à plusieurs compétitions avec ses coéquipiers. Sa mort prématurée a bouleversé la communauté des joueurs professionnels et de nombreux hommages ont été rendus sur les réseaux sociaux.

Une grande perte pour la communauté

La disparition de Twisten a été un choc pour la communauté des joueurs professionnels et des fans d’e-sport. De nombreux joueurs ont exprimé leur tristesse et leur soutien à sa famille et à ses coéquipiers. Certains ont également rappelé l’importance de prendre soin de sa santé mentale et de ne pas négliger les signes de détresse psychologique.

Les jeux vidéo sont souvent considérés comme un loisir, mais pour les joueurs professionnels, c’est un métier très exigeant. La pression de la compétition, les déplacements fréquents et les longues heures passées devant l’ordinateur peuvent avoir un impact sur la santé mentale des joueurs. Il est important de ne pas minimiser ces risques et de mettre en place des mesures pour accompagner les joueurs dans leur carrière.

Un hommage à Twisten

L’équipe Vitality a rendu un hommage émouvant à Twisten sur les réseaux sociaux. Le club parisien a exprimé sa tristesse et sa solidarité avec la famille et les proches du joueur. Les fans et les joueurs professionnels ont également rendu hommage à Twisten en partageant des messages de soutien et des souvenirs de leur collaboration avec lui.

Cette disparition tragique est une piqûre de rappel sur l’importance de prendre soin de sa santé mentale et de ne pas minimiser les risques associés à la pratique du sport électronique. Les joueurs professionnels doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté pour faire face aux défis de leur carrière. Twisten restera dans les mémoires comme un joueur talentueux et passionné, qui a marqué la communauté des joueurs professionnels.