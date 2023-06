Mort Cause de Décès : Un acteur de 71 ans meurt à l’hôpital des suites de blessures.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le célèbre acteur américain Treat Williams a perdu la vie à Vermont

Un grand nom de l’univers du septième art n’est plus. Il s’agit de Treat Williams, l’acteur américain qui a joué dans des séries télévisées telles que Blue Bloods. La star du petit écran est décédée lundi soir suite à un accident de moto à l’âge de 71 ans.

C’est dans l’État américain du Vermont que la tragédie a eu lieu. La star du cinéma Treat Williams est mort à la suite d’un accident de circulation mortel. D’après les sources, le drame s’est déroulé vers 17 heures lorsque le comédien était à bord de ses deux roues quand une voiture a coupé sa trajectoire.

Le conducteur de la SUV n’aurait pas vu la moto de l’acteur. Cet incident n’a impliqué que le véhicule qui l’a percuté et l’engin de Treat Williams, qui est la seule victime. Aussitôt, un hélicoptère avait été appelé pour le transporter à l’hôpital au centre médical d’Albany. Même avec des blessures graves, il était encore en vie, mais peu après son décès avait été confirmé.

Les circonstances de l’accident font l’objet d’une enquête

L’enquête sur cet accident n’en est qu’à ses débuts. La police était sur place le jour du drame et s’est retournée sur le site de l’incident dès le lendemain pour continuer à investiguer sur cette collision.

Pour officialiser la perte de cette star, son agent a lancé : “C’est avec beaucoup de chagrin que nous annonçons que notre Treat Williams adoré est décédé ce soir à Dorset, dans le Vermont, à la suite d’un accident de moto fatal. Comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes sous le choc et très endeuillés”. Il poursuit ensuite avec : “Treat était plein d’amour pour sa famille, pour sa vie, pour son métier et il était vraiment au sommet de sa forme.”

Tout ceci est très bouleversant, mais sachez que Treat était très adoré, aimé et respecté par sa famille et toutes les personnes qui le connaissaient. De son vrai nom, Richard Treat Willams né en 1951 dans le Connecticut aux États-Unis a laissé dans le deuil sa femme, Pam Van Sant, et leurs deux enfants Gille et Ellie.

Un acteur d’exception connu pour sa longue carrière à Hollywood

Pour mémoire, Treat Williams a été révélé au cinéma dans le film américain Deadly Hero en 1975. Depuis, il est apparu dans plus de 120 rôles à la télévision et au grand écran, tel que The Eagle Has Landed, Il était une fois en Amérique ou encore Les contes de la Crypte. En 2022, il a commencé à incarner le personnage du Dr Andrew dans la série TV Everwood. Ce comédien a également rejoint le casting des quatre saisons de ce programme qui lui a valu des nominations au SAG Awards. Au cours de sa carrière, il a été nominé pour une Golden Globe pour son travail dans Hair, l’adaptation cinématographique de l’emblématique comédie musicale de Brodway, et Prince of the city.