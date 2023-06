Mort Cause de Décès : Un adolescent de 14 ans décède par noyade dans le canal de Courcelles-lès-Lens, dans le Pas-de-Calais, cet après-midi-là.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Naufrage dans la Manche : face aux enquêteurs, la défense en bloc des militaires du Cross

Amnésie, dénégation, indignation… lors de leurs auditions en garde à vue, les sept militaires mis depuis en examen pour non-assistance à personne en danger se sont retranchés derrière leur métier difficile et leur expertise. Le 13 juin, un bateau de pêche s’est retourné au large de Dunkerque, dans la Manche, emportant deux marins-pêcheurs. Les sept membres du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) ont été accusés de ne pas avoir procédé à une recherche active des deux hommes disparus.

Le Cross est un organisme qui gère les opérations de sauvetage en mer. Ses membres sont formés pour être des interlocuteurs privilégiés des secours en cas d’urgence. Mais l’enquête a révélé que les sept militaires du Cross avaient tardé à déclencher les moyens de secours nécessaires, notamment en ne faisant pas appel à l’hélicoptère de la gendarmerie nationale. Les familles des victimes ont exprimé leur colère et leur incompréhension, accusant les militaires du Cross de ne pas avoir tout mis en œuvre pour retrouver les deux marins-pêcheurs.

Lors de leur audition, les militaires ont expliqué qu’ils avaient respecté les procédures en vigueur et qu’ils avaient agi en bon père de famille. Ils ont également affirmé que l’hélicoptère de la gendarmerie n’était pas disponible ce jour-là. Cependant, les enquêteurs ont démontré que l’hélicoptère en question était bien en état de voler et qu’il avait été sollicité par le Cross, mais sans suite.

Cette affaire a suscité une vive émotion en France, notamment dans les milieux de la pêche et de la sécurité en mer. Elle a également relancé le débat sur les moyens alloués aux sauveteurs en mer et sur la nécessité de mieux former les intervenants du Cross. La ministre de la Mer, Annick Girardin, a annoncé une série de mesures pour renforcer les moyens du Cross et améliorer la coordination entre les différents acteurs du sauvetage en mer.

En attendant, les sept militaires du Cross ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger et risquent jusqu’à cinq ans de prison. Ils ont été suspendus de leurs fonctions et placés sous contrôle judiciaire. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et les responsabilités de chacun.