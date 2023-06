Nécrologie – Mort cause de décès.

L’agent est mort dans un accident de la route à Uttar Pradesh

Un triste jour pour la famille de l’agent

Ajay s’est marié il y a seulement un an. Sa femme Preeti est enceinte de sept mois. Malheureusement, Ajay ne sera pas là pour voir son enfant naître. Il était un soldat à vélo qui travaillait à la foire de Nauchandi à Meerut. Ce jour-là, il a été impliqué dans un accident de la route et n’a pas survécu.

Un accident tragique à Meerut

Meerut est une ville située dans l’État d’Uttar Pradesh, en Inde. C’est là que l’accident s’est produit. Un autobus roulait à grande vitesse et a heurté Ajay alors qu’il était en service à la foire de Nauchandi. Les autorités locales ont été informées de l’accident et ont immédiatement envoyé une équipe sur les lieux.

Les autorités prennent des mesures strictes

Les autorités ont pris des mesures strictes pour s’assurer que l’accident ne se reproduise pas. Le conducteur de l’autobus a été arrêté et la police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Les autorités ont également pris des mesures pour aider la famille d’Ajay à traverser cette période difficile.

La sécurité routière est une priorité

Cet accident tragique rappelle l’importance de la sécurité routière. Le gouvernement et les autorités locales doivent travailler ensemble pour s’assurer que les routes sont sûres pour tous les usagers. Les conducteurs doivent respecter les limites de vitesse et les règles de la circulation. Les autorités doivent également veiller à ce que les routes soient en bon état et que les feux de signalisation fonctionnent correctement.

Conclusion

La mort d’Ajay est une perte tragique pour sa famille et ses amis. Les autorités doivent prendre des mesures pour s’assurer que les routes sont sûres pour tous les usagers. Nous espérons que cet accident tragique sera le dernier et que les autorités prendront des mesures pour éviter de tels incidents à l’avenir. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille d’Ajay.